Curry mobalik na pagduwa ugma

Gilaumang mobalik na pagduwa ang lider sa Golden State Warriors nga si Stephen Curry gikan sa pagkaangol (thigh contusion) sa ilang pagpakigbatok sa Minnesota Timberwolves karong Sabado, Disyembre 13, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
“It’s looking good,” matod ni Warriors coach Steve Kerr kabahin sa kondisyon ni Curry.
Sa pagpadaplin ni Curry, ang Warriors nirehistro og 2-3 nga rekord. Sa kinatibuk-an, ang multi-titled squad adunay 13-12 nga rekord.
Gilaumang moapil si Curry sa praktis sa Warriors karong Biyernes, Disyembre 12, nga wala’y limitasyon. / Gikan sa wires