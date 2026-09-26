Curry naghunahuna nga moretiro

Niangkon ang Golden State Warriors superstar Stephen Curry nga di malikayan nga mahunahunaan niya ang umaabot nga pagretiro unya sa National Basketball Association (NBA) kay para niya di gyud malupig ang gitawag sa mga atleta nga “Father Time”.
"You think about it every day," padayag pa ni Curry. "Nobody's beating Father Time.”
Ang 38-anyos nga tirador sa tres miklaro hinuon nga bisan kanunay masulod sa iyang hunahuna ang pag-retiro, dili pa kini mahitabo sa umaabot nga season kay nagpabilin pa ang iyang misyon nga dalhon pagbalik sa himaya sa basketball ang Warriors.
Nigawas ang isyu sa retirement human igo lang nakaduwa og 43 games si Curry sa miaging season tungod sa patellofemoral pain syndrome o mas naila nga runner’s knee.
Apan bisan limitado ang naduwa ni Curry nakahimo gihapon kini pag-average og 26.6 puntos.
Giklaro ni Curry nga makaduwa pa siya og high-level competition basketball ug nangandam na kini para mabangon ang Warriors sa umaabot nga 2026-2027 NBA season.
“I still have a lot to accomplish out there on the court. And I still love to play the game. I still feel like I can play at a high level,” batbat ni Curry.
Si Curry pwedeng mopirma og duha ka tuig nga contract extension sa Warrios nga mobalor og $136.7 milyones. Wala pa pud mapirmahan ang kontra nga mao nidugang sa mga istorya kon unsa’y giplano nga lakang sa 4-time NBA champion.
“There's a sense of urgency to capitalize on these next two years and see where it takes you. That's kind of the strategy right now."
Una nang giklaro ni Curry nga magpabilin siya sa Warriors ug diha na moretiro sa team nga nihatag og higayon niya sa isip 7th overall pick sa 2009 Draft. / RSC