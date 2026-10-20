Curry nagtakiang apan wa maangol

Nagtakiang si Golden State Warriors superstar Stephen Curry sulod sa korte human natakilpo ang iyang tuo nga tiil atol sa open practice sa Warriors sa Chase Center niadtong Lunes, Oktubre 19, 2026 (PH time).
Hinuon, giklaro ni coach Steve Kerr nga wala ra’y angayang kabalak-an ang mga sumosunod sa Warriors kay maayo ra ang kahimtang sa kanhi two-time MVP.
“He said he’s fine,” matod ni Kerr.
Ang Warriors mosugod sa ilang kampanya sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) karong Huwebes, Oktubre 22, batok sa Los Angeles Lakers. / Gikan sa wires