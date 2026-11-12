Curry nakasinati og angol sa tiyan

Sayong nibiya ang lider sa Golden State Warriors nga si Stephen Curry sa ilang pagapkaigduwa sa host Houston Rockets kagahapon, Huwebes, Nobiyembre 12, 2026 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).
Si Curry nibiya sa 1st quarter human siya nakasinati og angol sa tuo nga bahin sa iyang tiyan (abdominal soreness) ug wala na siya nakabalik pagduwa.
Sa pagbiya ni Curry, tataw nga naglisod pagtapak ang Warriors sa haw-ang nga iyang nabiyaan ug nasugamak sila sa 108-115 nga kapildihan. / Gikan sa wires