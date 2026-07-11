Curry nakig-istorya ni LeBron James

Nagpadayon nga nagkainit ang hilisgotan kon madayon ba ang panagpares sa National Basketball Association (NBA) superstars nga si LeBron James ug si Stephen Curry sa Golden State Warriors.
Taliwala sa free agency gibutyag sa 4-time champion Curry nga nag-istorya si ni LeBron James kabahin sa plano niini ug ang sa mga balita nga mosulod siya sa Warriors.
Gibalita ni Anthony Slater sa ESPN nga adunay komunikasyon si Curry ug James, samtang si Draymond Green nakigduwa pud og golf sa kanhi Los Angeles Laker.
Matod pa sa mga taho nga gisultihan ni Curry si James nga ang Warriors usa ka organisasyon nga nakasuway na sa kampiyonato. / RSC