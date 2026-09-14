Curry nasigpatang gatakiang sa China

Adunay mga kabalaka human nasigpatan gikan sa video clips nga ningkatap sa social media nga nagtakiang nga naglakaw si Golden State Warriors superstar Stephen Curry atol sa iyang “Wide Open Tour” sa China ning bag-ohay lang.
Dili hinuon kompirmado kon tungod kini sa daan na nga angol sa iyang tuo nga tuhod o bag-o kini nga angol.
Makaduwa kaha og tarong si Curry sa umaabot nga 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA)?
Usa lang kini sa daghang mga pangutana nga ningtumaw human na-post sa social media ang nahisgutang video clips. / Gikan sa wires