Curry one week dili makaduwa

Gibanabanang sulod sa usa ka semana nga dili makaduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ang lider sa Golden State Warriors nga si Stephen Curry gumikan kay aduna kini angol (right quadriceps contusion ug strained muscle).
Nasinati ni Curry ang iyang angol atol sa kapildihan sa Warriors batok sa Houston Rockets, 100-104, niadtong Huwebes, Nobiyembre 27, 2025.
“It obviously changes everything, our rotations, how we’re playing, who we’re playing through, so we’ll see,” matod ni Warriors coach Steve Kerr. / Gikan sa wires