Nibuhat na og lakang ang Boston Celtics aron mapun-an ang ilang pwersa human sila miduol sa beterano nga si Stephen Curry nga mao ang giila nga pinakamaayo nga tirador sa history sa National Basketball Association (NBA).

Ang president sa Celtics nga si Brad Stevens nihatag daw og offer sa 4-time NBA champion nga si Curry pinaagi sa blockbuster trade.

Basi sa mga taho ang modala ni Curry sa Boston ilis ni Derrick White, Hugo Gonzalez, Jordan Waslsh, Payton Pritchard ug mga first round pick.

Si Curry miduwa og usa lang ka team sa iyang career ubos sa Golden State Warriors sukad gikuha siya nga ikapito sa overall pick sa Warriors. Ubos sa maong franchise nakadaog si Curry og upat ka titulo.

Ang Celtics nagtinguha nga makaporma og solido nga lineup sa umaabot nga season human ang ilang karibal sa Eastern Conference nga Philadelphia 76ers nipaburot pagmaayo sa roster.

Si Jalen Brown ang pambato sauna sa Celtics nabalhin sa 76ers og kauban na niini ang All-Stars nga sila LeBron James, Joel Embiid ug Tyrese Maxey. / RSC