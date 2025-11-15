Curry, Under Armour naputol ang partnership

Ang four-time NBA champion nga si Stephen Curry ug ang sportswear company nga Under Armour nagkasabot na nga tapuson ang ilang 12 ka tuig partnership.

Si Curry, kinsa nipirma sa shoe company tuig 2013 human sa upat ka season ubos sa Nike, maghupot gihapon sa sole ownership sa Curry Brand.

“Under Armour believed in me early in my career and gave me the space to build something much bigger and more impactful than a shoe. I’ll always be grateful for that,” matod ni Curry.

Usa ka adlaw human siya mibiya sa Under Armour, nipabuto si Curry og 49 puntos ug nibuhat og siyam ka tres aron lupigon ang bagito nga si Victor Wembanyama sa ilang panagsangka, samtang gipatapsingan sa Golden State Warriors ang San Antonio Spurs, 109, 108, sa NBA Cup.

Si Wembanyama nakahimo og 26 puntos, 12 rebounds, upat ka assists ug tulo ka blocks sa 38 minutos nga playing time. / RSC