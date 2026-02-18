CV adunay 3 ka ‘ghost project’

Giduso na sa National Bureau of Investigation Central Visayas (NBI) 7 ang tulo ka giingong “ghost” flood control projects ngadto sa ilang central office alang sa dugang evaluation ug konsiderasyon.
Sa usa ka phone interview sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Pebrero 18, 2026, gikompirmar ni NBI 7 Director Jose Ermie Monsanto nga tulo ka kaso ang gipasaka sa NBI-Cebu District Office (Cebdo).
Kini kasamtangang gi-review sa Manila aron matino kon duna ba’y tulubagon sa balaod ug kon angay bang ipasaka ang kasong kriminal.
“As far as the NBI-Cebdo or [Central Visayas Regional Office] is concerned, we have enough evidence but it’s up to them (Central Office) to evaluate,” matod ni Monsanto.
Gibutyag ni Monsanto nga nagsugod ang imbestigasyon niining mga “ghost” project niadtong Disyembre 2025 ug Enero 2026, ug ang mga nakaplagan giduso sa Manila niadtong Pebrero 13.
Matod sa NBI, nakita sa imbestigasyon nga ang maong mga proyekto wala gyud maimplementar.
Gihimuan na sab kini og ocular inspection sa ahensiya, apan wala pa gibutyag kon asa dapit sa Sugbo ang mga lokasyon niini.
Sa pagkakaron, anaa na sa proseso ang ahensiya sa pagpatawag og mga resource person ug mga representante gikan sa hingtungdan nga mga buhatan alang sa dugang imbestigasyon.
Niadtong Pebrero 16, nipahibalo sab si DPWH Secretary Vince Dizon nga andam na silang mosumiter sa ilang manifestation ngadto sa Office of the Ombudsman bahin niining mga kwestiyonable nga flood control projects sa Lalawigan sa Sugbo.
Bisan kon duna nay giduso nga mga kaso, gipasabot ni Monsanto nga magpadayon ang ilang pagpangita og dugang impormasyon bahin sa uban pang mga proyekto.
“It does not mean mag-stop mi sa among investigation . Di ko kuntento sa pag-gather og evidence and I told my agents,” asoy ni Monsanto.
Matod sa NBI , dakong bahin sa trabaho mao ang pag-review sa mga dokumento ug pagpatawag sa mga saksi. Gipasabot ni Monsanto nga kon “ghost project,” sayon ra kini matino.
Apan kon duna gani dokumento o duna’y gamay’ng agi sa trabaho, kinahanglan sutaon kon tinuod ba kining nahuman o kon “substandard” ba ang agi.
Ang tibuok nasod nga pag-review sa mga flood control projects gilusad niadtong 2025 ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. isip kabahin sa kamanduan nga i-audit ang gasto sa imprastraktura ug sumpuon ang mga anomaliya. / DPC