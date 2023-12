CV Exemplary Pantawid Pamilya Children mingtambong sa NCC

Ang mga sulundon nga kabataan nga regional ug provincial winners ubos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) nintambong sa upat ka adlaw nga Natio­nal Children’s Congress (NCC) nga gipahigayon sa Microtel sa Wyndham UP Technohub sa Quezon City niadtong Nobiyembre 26-29, 2023.

Ang mga partisipante sa NCC nga gikan sa Central Visayas mao ang provincial winners sa 2023 Search for Exemplary Pantawid Pamilya Children nga gilangkuban ni Brilliant Gyle Enriquez sa Getafe, Bohol; Andrea May Cawayan sa Pilar, Cebu; Yasmen Baguis sa Lazi, Siquijor; ug Lady Ween Ambo sa Basay, Negros Oriental.

Human sa tulo ka tuig nga pahulay tungod sa global pandemic, mibalik karong tuiga ang pagpangita sa Exemplary Pantawid Pamilya Children nga nagtumong sa pag-ila sa mahinungdanong papel sa mga bata sa pagpatuman sa programa.

Sukad niadtong 2012, ang NCC nahimong regular nga aktibidad sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga gipahiga­yon matag Nobiyembre, du­ngan sa pagsaulog sa National Children’s Month.

Ang NCC usa ka serye sa mga workshop ug mga kalihokan nga nagtumong sa pag-umol sa 4Ps children ambassadors pinaagi sa pagpagawas sa ti­ngog sa mga batang-benepi­syaryo ilabina sa mga isyu nga direktang nakaapekto kanila ug sa pagsugyot og adbokasiya nga mga mekanismo sa pagtubag.

Karong tuiga nagdala sa tema: “Pagtukod og kalig-on sa mga bata sa 4Ps sa pagsulbad sa climate change.”

Alang kang Andrea May, ang labing dili malimtan nga handumanan nga iyang gibahandi atol sa NCC mao ang pagbaton og daghang higala gikan sa lain-laing probinsya sa nasod.

“Nabuo namin ang final pre­sentation kahit hindi pa namin lubos na kilala ang isa’t isa kaya sobrang saya ko ng itinanghal namin ito noong Araw ng Kabataan. Matagal ko na ring pangarap na makapunta sa Maynila at ngayon nakapunta na ako. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay sa amin” matod ni Andrea May.

Sila si Brilliant Gyle, Yasmen, ug Lady Ween ningpadayag sa ilang pagsanong sa pulong ni Andrea May.

“There were many firsts that we experienced during the NCC, like attending a national event, going to Manila, and riding an airplane,” matod ni Lady Ween.

Sa pagpauswag sa ilang edu­kasyon ug cultural appreciation, ang mga bata sa 4Ps miadto usab sa National Museum of Anthropology, diin nahimutang ang Philippine ethnographic ug archaeological collections, nagsaysay sa kasaysayan sa nasod pinaagi sa artifacts.

Atol sa Araw ng Kabataan, ang culminating activity sa National Children’s Congress (NCC), ang mga bata nagpresentar sa ilang NCC output ug nakat-onan pinaagi sa lainlaing creative expressions sama sa pagkanta, pagsayaw, pag-arte, pagsulat, ug spoken nga balak.

Gidawat ni Central Visayas Exemplary Pantawid Pamilya Child regional winner Brilliant Gyle Enriquez, ang plaque of recognition gikan sa DSWD, pinangulohan ni Director Gemma B. Gabuya, 4Ps National Program Manager, mga representante gikan sa Council for the Welfare of Children, ug UNICEF Philippines, uban sa ubang Exemplary 4Ps children regional winners sa ilang pag-ambit sa titulo sa 2023 National Exemplary Pantawid Pamilya Children.