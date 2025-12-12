CV nag-una sa may labing taas nga inflation rate sa Nobiyembre 2025

Nalakip ang Central Visayas sa mga rehiyon nga adunay labing taas nga inflation rate sa nasod nga niabot sa 3.3 porsiyento sa Nobiyembre 2025.
Mas taas kini komparar sa 2.6% niadtong Oktubre, sumala pa sa taho sa Philippine Statistics Authority (PSA).
Sa press conference niadtong Disyembre 12, 2025, gibutyag sa PSA Central Visayas nga ang pagsaka sa inflation sa rehiyon nag-una tungod sa pagmahal sa gasto sa transportasyon, pagkaon, ug pabalay.
Nag-una ang gasto sa transportasyon sa maong pagsaka nga niamot og 50.2 porsiyento sa kinatibuk-ang usbaw.
Nisaka pag-ayo ang mga plitehan, ilabi na ang mga sakyanang pangdagat nga nilukso ngadto sa 34.9 porsiyento gikan sa 1.0 porsiyento lamang niadtong Oktubre.
Nisaka sab ang presyo sa mga pagkaon diin ang isda ug ubang produktong dagat maoy nakatala sa labing taas nga usbaw ngadto sa 19.3 porsiyento, samtang ang mga prutas ug nuts nisaka ngadto sa 8.4 porsiyento.
Nakadugang sab sa kinatibuk-ang inflation ang gasto sa pabalay ug utilities diin ang bayranan sa suplay sa tubig nisaka og 13.5 porsiyento.
Sa mga probinsiya ug syudad sa rehiyon, ang Bohol ang nakatala sa labing taas nga inflation nga niabot sa 6.1 porsiyento, gisundan sa Probinsiya sa Sugbo sa 4.1 porsiyento, Dakbayan sa Sugbo sa 3.5 porsiyento, ug Dakbayan sa Lapu-Lapu sa 2.8 porsiyento.
Ang Dakbayan sa Mandaue maoy nakatala sa labing ubos nga inflation rate ngadto sa 1.6 porsiyento. / EHP