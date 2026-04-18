CVO: 90 ka langgam sa isla sa Olango luwas sa bird-flu virus

Luwas sa bird flu ang Isla sa Olango human nagnegatibo sa avian influenza virus antibodies ang tanang 90 ka mga binuhing langgam nga gipaubos sa pagsusi sa Lapu-Lapu City Veterinary Office (CVO).
Sa usa ka phone interview niadtong Martes, Abril 14, 2026, gipahayag ni City Veterinarian Janice Togonon nga ang mga sampol nga gikuha gikan sa mga manok, itik, ug pabo wala nagpakita og timailhan nga natakdan sa avian influenza o bird flu.
Base kini sa resulta sa laboratoryo nga gipagawas sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory niadtong Abril 8.
Gitataw ni Togonon ang kamahinungdanon sa pagpabiling luwas sa maong dapit gikan sa bird flu, sanglit ang bisan unsang outbreak makahatag og dakong epekto sa industriya sa manok.
“It’s very important na ma-check nato…Dapat naa ta’y mga preparations mao bitaw nang very important mahibawan nato para maprotektaan atoang poultry industry not only sa Lapu-Lapu City but the Province of Cebu,” asoy ni Togonon.
Dugang ni Togonon, ang maong virus mahimong paspas makamatay ug mahimo usab kining makahatag og risgo sa panglawas sa tawo.
Ang maong surveillance gipahigayon niadtong Marso 26, sa pakigtambayayong sa Regulatory Division sa Department of Agriculture, isip kabahin sa tinuig nga monitoring sa CVO.
Ang mga kawani sa Veterinary Office nikuha og mga sampol sa dugo ug cloacal swab gikan sa 90 ka binuhing langgam sa Isla sa Olango.
Kini nga pamaagi kabahin sa standard nga surveillance aron masuta kon duna na bay kagaw nga nakasulod kaniadto sa mga manok.
Ang mga sampol sa dugo gigamit aron susihon ang mga antibodies nga magpakita kon natakdan na ba ang langgam kaniadto, samtang ang cloacal swabs makatabang sa pagtino kon duna bay aktibong virus nga gipagawas ang lawas sa manok.
Matod ni Togonon, napili ang Isla sa Olango isip dapit sa monitoring tungod kay duol kini sa Olango Island Wildlife Sanctuary.
Nailhan ang maong dapit nga hunonganan sa mga migratory birds nga nagbiyahe subay sa East Asian–Australasian Flyway.
Libuan ka mga migratory birds gikan sa Siberia, China, Japan, ug Korea ang moagi sa maong dapit matag tuig, diin gigamit nila ang mga wetlands sa isla isip pahuwayan ug dapit nga pangitaanan og pagkaon.
Nanawagan si Togonon sa mga tag-iya og manokan nga magpabiling mabinantayon ug i-report dayon sa ilang opisina ang bisan unsa nga katingad-an o kalit nga kamatayon sa ilang mga manok aron mapahigayon ang dinaliang imbestigasyon kon unsay hinungdan sa sakit.
Ang CVO nagpahigayon og surveillance monitoring kaduha sa usa ka tuig, diin ang sunod nga hugna gikatakda tali sa Septiyembre ug Nobiyembre. / DPC