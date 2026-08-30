Cyber-Caravan mihatag og kahibalo sa online safety

Gipahibalo ang kabataan, ginikanan, ug magtutudlo sa nagkalainlaing risgo nga mahimong atubangon sa paggamit sa internet ug social media atol sa usa ka cyber-awareness activity sa Cebu.
Gipahigayon ang Pista sa Kaalam (Festival of Knowledge) Cyber-Caravan sa usa sa dakong tunghaan sa Sugbo diin gihatagan og praktikal nga kahibalo ang mga partisipante bahin sa responsableng paggamit sa social media, pag-ila sa online risks, ug mga paagi sa pagpanalipod sa kaugalingon batok sa digital threats.
Gipasiugda sa kalihukan ang panginahanglan nga mas masabtan sa mga kabataan, ginikanan ug magtutudlo ang mga risgo nga ilang mahimong atubangon sa paggamit sa internet ug social media.
Samtang ang internet nahimong importanteng bahin sa pagkat-on, komunikasyon, ug pagpangita og oportunidad, mahimo sab kini nga dalan sa lainlaing matang sa pagpang-abuso ug pagpahimulos, ilabina sa mga bata.
Gipahinumdoman ang mga estudyante nga mahimong maampingon sa ilang mga gipatik, mga link nga ilang giklik, ug mga tawo nga ilang ka-interact online.
Gihatagan sab og gibug-aton ang kamahinungdanon sa pag-ila sa mga kadudahang online interactions ug sa pagpangayo og tabang kon makasinati og hulga o dili komportable nga sitwasyon sa digital platforms.
Para sa mga ginikanan ug magtutudlo, gihisgutan sab ang ilang papel sa paggiya sa kabataan sa paggamit sa internet.
Lakip niini ang pagpakigsulti sa mga bata bahin sa ilang online activities ug pagtabang kanila sa pag-ila sa mga sitwasyon nga mahimong makadaot sa ilang seguridad.
Ang kalihukan kabahin sa Project SCROL, usa ka pakigtambayayong sa Terre des Hommes Netherlands, Bidlisiw Foundation Inc., PLDT Inc. ug Smart Communications Inc. nga nagtutok sa online safety education ug child protection.
Matod ni Bidlisiw Foundation Inc. Executive Director Pamela Uy, gikinahanglan ang hiniusang paningkamot aron mapanalipdan ang mga bata sa digital nga
palibot.
“Keeping children safe online requires a collective effort,” matud ni Uy nga nipasiugda sa papel sa mga ginikanan, magtutudlo, ug kabataan sa pagpalig-on sa kahibalo ug kaandam batok sa online risks.
Lakip sa mga isyung gihatagan og pagtagad ang online sexual abuse and exploitation of children o Osaec, nga nagtumong sa mga matang sa pagpang-abuso ug pagpahimulos sa mga bata nga mahitabo o mapadali pinaagi sa paggamit sa internet ug digital technologies.
Gipasiugda sa mga organizer nga ang pagpanalipod sa mga bata online dili lamang responsibilidad sa mga kabataan mismo.
Importante sab ang aktibong pag-apil sa mga ginikanan, magtutudlo, eskwelahan, ug komunidad aron mas dali nga mailhan ug matubag ang mga posibleng hulga.
Pinaagi sa padayon nga edukasyon ug bukas nga komunikasyon, gilauman nga mas maandam ang mga komunidad sa pagtabang sa kabataan nga luwas ug responsable nga makagamit sa internet. / PR