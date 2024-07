Cybercrime misaka og 21% sa 2024

Ang Philippine National Police (PNP) nakamatikod sa dakong pagsaka sa kaso sa cybercrime sa nasod sa unang quarter sa 2024, butyag ni PNP Chief General Rommel Marbil sa Lunes, Hulyo 1, 2024.

Sa usa ka pamahayag, si Marbil niingon nga ang mga kaso sa cybercrime misaka og 21.84 porsyento gikan sa Enero hangtod Marso kon itandi sa parehas nga panahon sa 2023.

Siya niingon nga ang mga scam nga may kalabutan sa online selling ug investment ug credit card fraud maoy nag-una niining mga kaso sa cybercrime, nga tungod sa nagkadaghang online nga kalihukan, ngilngig nga cybercrime tactics, ug ang kakuwang sa kahibalo sa publiko.

Si Marbil nisaad nga gipakusgan ang kampanya batok sa cybercrimes, naggahin og dugang nga mga resources ug nagpauswag sa mga kapabilidad sa pagsukol sa nagkadako nga hulga sa cyber-related nga mga kalapasan.

Giawhag usab niya ang publiko, partikular ang mga biktima sa cybercrime, nga mangayo dayon og tabang sa kapulisan.

“Your safety is our priority, and your feedback is essential in helping us improve our services. Together, we can build a safer and more secure community,” matod ni Marbil.

Ang pagsulbad sa cybercrimes usa sa mga prayoridad ni Marbil ubos sa iyang pamunoan.

Ang PNP una nang nagtukod og cyber security desks sa tanang police stations tungod sa pagdaghan sa mga kaso sa mga cybercrime sa nasod.

Gipatugbaw usab niya ang panginahanglan nga mamuhunan sa teknolohiya sa Artificial Intelligence ug uban pang kapasidad aron mapauswag ang mga paningkamot batok sa cybercrimes, lakip ang manpower.

Iyang namatikdan ang panginahanglan sa mga operasyon ug mga paningkamot sa kapulisan aron makasunod sa mga kausaban sa henerasyon ilabi na sa teknolohiya.

Sa laing bahin, gipahinumdoman ni Marbil ang tanang police personnel nga higpit nga gidili ang moonlighting sa tinguha nga masiguro nga kanunay silang andam sa pagtubag dayon sa mga reklamo ug emerhensya sa mga lungsuranon.

“Our duty is to ensure the safety of our citizens. Police must be available at all times to address the needs and concerns of the public. By prohibiting moonlighting, we are reinforcing our commitment to quick and efficient response to any situation,” matod ni Marbil.

/ TPM sa SunStar Philippines