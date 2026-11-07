Cybersecurity sa Kapitolyo gipalig-on

Gipatuman sa Kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo ang mga pamaagi aron masiguro ang kaluwasan pinaagi sa digital transformation.
Subay sa tulo ka tuig nga roadmap gitinguha niini nga mabag-o ang mga sistema sa Kapitolyo, mapalig-on ang proteksyon sa mga datus, ug mapugngan ang cyber threats nga makabalda sa mga importanteng serbisyo sa publiko.
Kini subay sa gihimong pagtuon ug pagsusi sa kapitolyo ubos sa pagduma ni Paulo Uy, ang nangulo sa digitalization initiative sa Kapitolyo, atol sa Cybersecurity Summit nga gipahigayon sa kapitolyo isip kabahin sa pagsaulog sa Cybersecurity Month.
Gipresentar ni Uy ang “Cebu Province Digitalization Roadmap 2025–2028,” nga nagtinguha sa pagtubag sa kakuwang sa teknolohiya ug pagseguro sa digital systems sa Kapitolyo.
Ang maong mga sistema gilaoman nga maghatag og dako nga kapuslanan alang sa revenue collection, mga serbisyong panglawas, pampublikong transaksyon, disaster response, ug uban pa.
Matod sa kapitolyo nga gilaoman nga masugdan ang pag-integrate sa mga sistema sa kagamhanan aron mapalambo ang koneksyon sa mga buhatan sa probinsya, ug mapaabot ang mas sayon nga pag avail sa serbisyo sa mga komunidad pinaagi sa digitalization.
Nalakip sa maong plano ang pag-upgrade sa firewall protection, intrusion detection and prevention systems, endpoint security, encryption ug backup procedures, ingon man ang pagtukod og multi-site disaster recovery capabilities.
Nanawagan usab kini alang sa mas lig-on nga access controls ug network segmentation aron mapugngan ang pagkadaot sa tibuok digital infrastructure sa probinsya.
Apan gipasabot ni Uy nga ang pag-upgrade sa teknolohiya dili makagarantiya sa cybersecurity.
Kinahanglan usab nga ampingan sa mga kawani sa gobiyerno ang ilang mga credentials, mosunod sa saktong pamaagi sa pagdala sa datos, ug motaho dayon kon adunay mga kadudahang mensahe, katingad-an nga kalihokan, ug posibleng security breaches.
Gawas niini, uwahi usab nga gidesinyo sa kapitolyo ang hazard mapping sa tibuok probinsya, early-warning system linkages, automated damage ug needs assessments, lakip ang incident dashboards alang sa pagtaho sa mga lungsod ugaling dunay mga dili maayong insidente.
Ang pagpatuman niini sugdan ning tuiga hangtod sa 2028, diin adunay himuong quarterly reviews aron masundan ang kalamboan niini. / ANV