DA 7: Fall armyworms, El Niño midaut sa umahan

Ang fall armyworms ug ang El Niño phenomenon nakadaut sa mga umahan sa Central Visayas, sumala sa Department of Agriculture (DA) 7.

Ang DA 7 nipadayag og dakong kabalaka sa taho nga ang fall armyworms ang nagdaut sa labing menos 52 ka mga ektarya nga umahan.

Ang El Niño phenomenon, nga natapos niadtong Hunyo, niresulta sa gibana-banang P1 bilyunes nga kadaut sa pananom sa tibuok Central Visayas.

Kini nga hagit sa klima misangpot sa pinansyal nga kapildihan sa mga mag-uuma, diin ang Probinsiya sa Sugbo nakarehistro sa labing taas nga kapildihan, matod sa DA 7.

MIHUGPA

Si Wilberto Castillo, technical director sa DA 7-Research and Regulations, niingon sa mga tigbalita niadtong Huwebes, Hulyo 18, 2024, nga kinahanglan pa nilang ipadayon ang pag-survey sa mga umahan sa rehiyon aron matino ang gidak-on sa paghugpa sa fall armyworms.

Matod ni Castillo nga ang fall armyworm naggikan sa Africa ug mikaylap sa Europe ug Asia niadtong 2017.

Ang peste unang na-report sa Pilipinas niadtong Hunyo 2019, partikular sa Piat, Cagayan, diin nakaapekto kini sa mga tanom nga mais. Niabot na sa Mindanao.

Siya niingon nga ang usa ka fall armyworm lahi sa kasagarang nailhan nga armyworms, nitataw nga ang hamtong nga fall armyworms makakamang hangtod sa 100 ka kilometro kada adlaw.

Ang mga fall armyworm makahimo sa pagkaon labaw sa 80 ka nagkalainlaing matang sa tanom, nga posibleng makapahinabog dako’ng pagkawala sa abot sa nag-unang gitikad nga mga lugas sama sa mais ug humay, ingon man sa mga tanom nga utanon, gapas ug mga lagutmon.

Ang larva stage sa fall armyworm (tali sa 14 ug 30 ka adlaw ang edad) mokonsumo sa lainlaing bahin sa mga tanom, lakip na ang mais ug humay, nga mosangpot sa dakong kadaut ug pagkunhod sa abot.

Ang mga peste kasagaran moatake sa panahon sa ting-init, makit-an nga mas daghan sa mga kasagbutan ug mga tanom.

Sa pagkakaron, natala ang fall armyworm infestations sa Cebu, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, ug pito ka mga lungsod sa Cagayan Valley, sumala ni Castillo. Aron masumpo ang peste, ang kombinasyon sa mga kemikal sa pagpanalipod sa tanom, mga ahente sa pagkontrol sa biyolohikal, ug mga pamaagi sa pagdumala sa mga peste gigamit sa DA 7.

“These worms have greatly affected our farmers, especially their crops, but the Department of Agriculture provides a free spray for this fall armyworms,” matod ni Castillano. Ang DA nagsuplay sa mga mag-uuma og mga pakete sa pheromone lures, litro sa pestisidyo, biological control agents sama sa Trichogramma chilonis aron mapuo ang mga itlog sa fall armyworm ug earwigs, ug metharhizium species aron masumpo ang fall armyworm larvae.

Ang gidaghanon nga gihatag nagdepende sa mga kinahanglanon sa mga mag-uuma ug giapod-apod sa koordinasyon sa mga local government unit (LGUs).

Ang DA 7 nakigtambayayong sa mga LGU, nag-implementar sa mga lakang aron malikayan nga mograbe pa ang sitwasyon.

EL NIÑO

Ang sektor sa agrikultura sa Central Visayas gitay-og usab sa epekto sa El Niño, nga nakadaut sa kapin sa 21,000 ka ektarya nga humay, mais, ug mga high-value crops, nga miresulta sa pagkalugi nga nagkantidad og P1 bilyon ug nakaapekto sa 70,567 ka mga mag-uuma sa Hunyo 2024.

Ang Lalawigan sa Sugbo maoy pinakagrabe nga naigo sa El Niño phenomenon, nga dunay danyos nga labing menos P8 milyunes nga kadaut sa pananom. Nagsunod mao ang Bohol, nga adunay kadaut sa tanom nga mokabat sa P5 milyunes. Ang Bohol gikataho nga labing dako nga lugar nga naapektuhan sa hulaw, nga adunay 10,687.90 ka ektarya nga nadaut.

Nagsunod ang Cebu nga adunay 7,912.50 ka ektarya. Samtang, ang Negros Oriental ug Siquijor mitaho sa 3,081 ug 195 ka ektarya nga apektado, matag usa.

Ang kinatibuk-ang kadaut sa tanom nagkantidad og gibana-bana nga P1.4 bilyunes, diin ang Sugbo nag-antus sa labing taas nga kapildihan nga mokabat sa P826 milyon.

Ang Bohol nikabat og P520 milyunes nga danyos, Negros Oriental og P69 milyunes, ug Siquijor P28 milyunes.

Agi’g tubag niini nga mga problema, ang DA naghatag og tabang ug insurance sa mga apektadong mag-uuma.

Giawhag ni Castillano ang mga mag-uuma nga magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC) aron makapahimulos sa mga benepisyo gikan sa DA ug LGUs.

Ang mga pagbayad sa insurance gibsse sa gidak-on sa kadaut nga gitaho.

“If farmers are registered with PCIC, they will receive benefits from the Department of Agriculture through the LGU,” said Castillano. / CAV uban ni Arabella Luzon, HNU Intern