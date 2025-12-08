DA mipasidaan sa mga namuhi og kanding sa nikatap nga ‘goat plague’

Nipahimangno ang Department of Agriculture–Bureau of Animal Industry (DA–BAI) sa tanang namuhi og kanding ug karnero, livestock traders, ug mga local veterinarians nga palig-unon ang ilang mga lakang nga mapugngan ang peste o plague sa kahayopan nga nikatap sa mga silingang nasod sa Southeast Asia labot sa kaso sa Peste des Petits Ruminants (PPR), nga nailhan nga “sheep and goat plague.”
Bisan pa man nga nagpabiling PPR-free ang Pilipinas, base sa giluwatan nga advisory nga anaa ang hulga nga makasulod ang virus sa nasod pinaagi sa illegal animal transport, contaminated nga kagamitan, ug uban pa.
Ang PPR usa ka makatakod o viral nga sakit nga makaapekto sa mga ‘ruminants’ nga hayop sama sa kanding ug karnero diin hilantan ug sip-unon, magsamad ang baba, pulmonya, ug magkalibanga- nga kasagarang mosangpot sa kamatayon.
Ang maong virus dili makatakod sa tawo apan makahatag ug dako’ng kadaot sa panginabuhi sa mga mag-uuma.
Aron mapanalipdan ang local livestock, giawhag sa DA–BAI ang publiko nga likayan ang pagdala o pagpalit og kanding, karnero, o bisan unsang produktong sa maong karne nga gikan sa mga nasod nga adunay kumpirmadong mga kaso.
Gipahimangnuan sab ang mga mag-uuma nga ipatuman ang hugot nga mga lakang sa biosecurity, lakip na ang pagbuwag sa bag-ong mga hayop, paglimit sa mga bisita sa umahan, pagpabiling limpyo sa pasilidad, ug kanunay nga pag-disinfect sa mga gamit ug sakyanang gigamit sa pagkarga sa kahayopan.
Gipahinumdoman ang mga tag-iya sa kanding ug karnero nga ipahibalo gilayon sa lokal nga opisina sa beterinaryo o agrikultura ang bisan unsang kahayopan nga magpakita og sintomas sama sa hilanat, mga ulser sa baba, kalisod sa pagginhawa, o kalit nga pagkamatay aron maimbestigahan dayon.
Ang sayo nga pag-report, matod sa ahensiya, mahinungdanon aron mapugngan ang hulga sa PPR. / PNA