DA miseguro’ng adunay igo’ng suplay sa tag P20kl sa bugas sa Kadiwa sites

Giseguro sa Department of Agriculture (DA) niadtong Lunes, Abril 27, 2026, nga aduna’y igong suplay sa tag-P20 nga kilo sa bugas ubos sa Benteng Bigas Meron Na (BBM Na) program sa mga Kadiwa ng Pangulo (KNP) sites.
Ang maong pamahayag sa DA nigawas human sa temporaryong pagkahurot sa stock sa P20 nga bugas sa pinili nga mga Kadiwa sites, tungod sa pagsaka sa panginahanglan sa bugas.
Niingon si DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa nga ang Food Terminal Inc. (FTI) ug ang Agribusiness and Marketing Assistance Service (Amas) nag-adjust sa sistema aron maseguro ang pag-replenish sa suplay sa bugas.
“Wala tayong problema pagdating sa imbentaryo o volume na gagamitin para dito sa P20. Wala nang mauubusan,” matod pa niya.
“Magkakaroon ng konting problema o issue sa mga delays kasi natural ‘yun, [may] konting issues,” dugang pa ni de Mesa.
Ang National Food Authority (NFA) ang una na nga nakapagawas og labing minos 10,000 ka sako sa daan apan maayo pa nga kalidad sa bugas alang sa BBM Na program.
Sa pagtapos sa Marso, ang NFA aduna’y labaw sa 400,000 metric tons nga stock sa bugas nga molanat ngadto sa 15 ka adlaw nga daily consumption sa nasod, pulong ni De Mesa. / PNA