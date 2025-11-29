DA moisyu’g SRP alang sa sibuyas

MANILA – Ang Department of Agriculture (DA) nipahibalo niadtong Biyernes, Nobiyembre 28, mopatuman sa maximum suggested retail price (MSRP) alang imported red onions sugod sa Lunes, Disyembre 1, tungod sa kabalaka sa pagpasaka sa presyo ning panahona.
Si DA Secretary Francisco Tiu Laurel niingon nga ang retail prices alang sa imported red onions namatikdan nga dunay dili ‘makatunganon’ nga pagsaka niini.
“Considering the import cost of around PHP60 per kilogram, red onions should not be sold above PHP120,” matod ni Laurel atol sa usa ka interview. “Selling at PHP250 to PHP300 is clearly profiteering,” saysay niya.
Nagplano ang DA sa pag-isyu og MSRP sa Lunes, ug molusad sa mas estrikto nga pagbantay ug pagsubay aron pagtumbok sa mga tinubdan sa gipaburot nga presyo niini, labina nga nagkaduol na ang Pasko.
Base sa Nobiyembre 26, ang imported red onions gipamaligya sa PHP200 ngadto sa PHP300 per kilogram, uban sa kasamtangan presyo nga PHP240, samtang ang lokal nga sibuyas naa sa presyo nga PHP250 ngadto sa PHP330.
Ang ahensiya nagsusi sa ipahamtang nga multa sa malapason ubos sa Price Act, uban sa pag-abag sa Department of Trade and Industry.
Samtang , si Laurel niawhag sa publiko nga magbantay sa dili makatarunganon nga presyo niini sa lokal nga merkado ug motabang sa pag-ila sa nagpahimulos sa higayon.
“Huwag niyong bilhin, magreklamo kayo, tawaran niyo kasi hindi tama iyon (Don’t buy it, complain, and haggle because it’s not the right price),” matod niya. / PNA