DA mopatuman sa P29 rice program sa Sugbo

Palapdan sa Department of Agricultue (DA) ang coverage sa P29 rice program aron maapil ang mga lugar gawas sa Luzon, partikular na ang Cebu ug Maguindanao, sa buwan sa Agusto.

Mao kini ang pamahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa usa ka interbyu sa Aurora niadtong Biyernes, Hulyo 12, 2024.

Si Laurel nipadayag og pagsalig nga sa sayong bahin sa sunod tuig, kon ang global nga presyo sa bugas gilauman nga mous-os, ang presyo sa bugas nga gibaligya sa mga sentro sa Kadiwa.

Matod niya, subay sa pag­lusad sa P29 nga programa sa bugas sa miaging semana nga nagtumong sa pagkolekta sa komprehensibo nga datos sa suplay sa bugas.

Panginahanglan sa mga konsumidor, ug mga logistic nga gikinahanglan sa pagmuntar sa maong programa sa tibuok nasod, mas daghang lugar ang nag-awhag nga masakop sa dagkong-scale nga pagsulay.

Ang programa gi-pilot nga modagan sulod sa usa ka bulan sa 10 ka mga sentro sa Kadiwa sa wala pa kini gipa­lapdan sa ubang mga lugar tungod sa mga konsiderasyon sa suplay ug logistic.

Naglangkob kini sa 6.9 ka milyon nga mga panimalay o 34 ka milyon nga mga indibidwal nga naglakip sa mga miyembro sa programa sa gobyerno nga 4Ps, solo nga mga ginikanan, mga senior citizen ug persons with disabi­lities.

DAGHANG OUTLETS

“This week we’re already up to 13 Kadiwa outlets. By August 1, hopefully we will have 23 stores plus three provincial areas. We will have one in Cebu, maybe Maguindanao.”

“Then as we go along, we will widen the coverage and may even try to lessen (the price) of the P29 rice in Kadiwa stores nationwide, hopefully by the first quarter of next year,” dason ni Laurel.

Ang bugas nga gibaligya sa tag P29 matag kilo sa mga tindahan sa Kadiwa gikan sa stocks sa National Food Authority (NFA).

Ang bugas nga giprodyus ubos sa contract-growing arrangement sa National Irrigation Administration uban sa mga mag-uuma sa humay sa kadugayan makadugang sa suplay gikan sa NFA aron mapadayon ang P29 nga programa sa bugas.

Bag-o lang usab nga gipatuman sa gobyerno ang Rice-for-All nga programa nga nagtumong sa paghatag og access sa kinatibuk-ang mga konsu­medor sa maayong matang o klase sa bugas nga mas ubos nga presyo kay sa anaa sa mga merkado publiko.

Ang inflation sa bugas sa nasod miigo sa record-breaking nga 22.6 porsyento niadtong Enero, ang pinakataas nga marka sukad niadtong Marso 2009.

Niadtong Hunyo, giaprobahan sa National Economic and Development Authority (Neda) board nga gipangulohan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mga prodyuser nga hinungdanon alang sa pagpauswag sa paspas, mapadayonon ug inklusibo nga pagtubo sa ekonomiya.

Nipagawas siya og executive order nga nagpaubos sa taripa sa imported nga bugas gikan sa 35 porsiyento ngadto sa 15 porsiyento.

Sa 2022 campaign period, si Marcos misaad nga ipaubos ang presyo sa bugas ngadto sa P20 matag kilo.

Si Laurel miingon nga ang mga presyo sa kalibutan kinahanglan magsugod sa pag-ubos sa pagtapos sa El Niño nga makapahupay sa panginahanglan gikan sa mga nag-import nga mga nasod ug sa katapusan makadugang sa global nga produksiyon.

Gikutlo usab niya ang gipaabot nga pagtangtang sa pagdili sa India sa pag-export sa non-basmati rice isip usa ka hinungdan nga makapahupay sa mga kakuwang sa supply.

BASIC NEEDS

Samtang, namatikdan ni Laurel nga anam-anam nga nakahimo ang DA sa pagpaus-os sa presyo sa mga batakang pang-agrikultura sama sa asukal, itlog, manok, ug isda kumpara sa miaging tuig.

“What remains stubbornly high, he said, are prices of pork and rice, which he expects to ease in the coming months,” matod niya.

Sa kaso sa baboy, siya mii­ngon nga ang katapusan nga paglusad sa usa ka bakuna alang sa African Swine Fever, bisan pa sa usa ka kontrolado nga basehan, sa kadugayan magtugot sa mas daghang paglihok sa mga baboy aron mapagaan ang mga pagpugong sa suplay. / TPM, SunStar Philippines