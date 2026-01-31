Da Nang, Vietnam nagpaila sa Sugbo

Wa magpauwahi ang nasod sa Vietnam sa pagpaila sa ilang turismo ilabi na ang Da Nang City atol sa bag-ohay lang natapos nga ASEAN Tourism Forum 2026 nga nagsilbi nga host ang Sugbo, niadtong Enero 27, 2026, gipahigayon sa usa ka hotel sa Mandaue City.
Ang Da Nang nahimutang sa tungatunga’ng bahin sa Vietnam nga gateway sa world cultural ug natural heritages nga gilangkuban Phong Nha Ke Bang National Park, Hue Imperial City, Hoi An Ancient Town ug My Son Sanctuary nga giila sa UNESCO.
Garbo sa maong siyudad ang ilang turismo nga nagkahiusa sa ilang natural nga landscapes, nga mao ang Dragon Bridge, Golden Bridge, Coconut Forest, Marble Mountains, Linh Ung Pagodas ug ang simbahang Katoliko.
Si Lai Thai Binh, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Socialist Republic of Viet Nam to the Philippines nagkanayon: “Vietnamese embassy in the Philippines is fully committed to support and accompanying all partners, Filipinos and Vietnamese alike.”
Gipahibawo sab sa ambassador nga sayon ang pagduaw sa mga Pinoy sa Da Nang tungod daghang biyahe, nga moabot sa 10 ka direct flights sud sa usa ka semana.
Samtang si Giang Hoang – Gina, Director of Sales sa Vinpearl ilang gipaila ang “green travel” ang pagminus sa basura ug ang pagtanyag og sustainable nga serbisyo ngadto sa ilang mga guest o kliyente.
Kon sa hisgutanan sa affordability si Hoang nipahibawo nga adunay daghang kapilian ang mga Pinoy tourist base sa budget, bisan sa hotel-resort nga adunay ubos nga star rating ilang gisaad nga adunay 5-star standard ang serbisyo sa ubos nga presyo.
Sa labing uwahi nga data niadtong 2025 adunay 165,000 ka mga Pinoy ang miduaw sa Da Nang nga anaa sa 2.2 porsiyento sa 17.8 milyunes nga langyaw’ng turista nga miduaw sa Da Nang nga giila nga Fantastic City. / FVQ