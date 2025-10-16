Daanbantayan Police Station ipa-demolish, naguba sa linog

Dili na mahimong balikan sa mga police personnel sa Lungsod sa Daanbantayan ang ilang police station human masuta sa mga engineer nga peligro na kini tungod sa dakong kadaot mugna sa niigo nga 6.9 magnitude nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nga magbutang na lang sila og temporary police station sa compound aron magpadayon ang ilang naandan nga trabaho.
Gitakdang gub-on o i-demolish ang maong building ug tukoran og lain kon makahatag na sa budget ang Philippine National Police aron sugdan ang pagtukod niini.
Nangita na og suplayer si Police Brigadier General Redrico Maranan alang sa pagtukod og temporary police station.
Lakip sa nipasalig si Cebu Governor Pamela Baricuatro nga mohatag og assistance sa kapulisan sa Daanbantayan.
Sa pagsusi pa sa mga police station sa ikaupat nga distrito sa Sugbo, ang Daanbantayan lang ang nagrabehan samtang ang Bogo City Police Station, Tabogon, Borbon, Tabuelan, San Remigio, Medellin, ug ang isla sa Bantayan wala ra maunsa ug padayon kini nga giukopar sa mga polis.
Apan gibutyag ni Mangelen nga dunay gihimong engineering works sa San Remigio ug Bogo sanglit dunay nakita nga mga liki-liki sa semento ug aron maseguro nga luwas kini.
Samtang ipaubos sa psychological debriefing ang pipila ka mga polis nga nadestino sa maong mga police station human masuta nga na-trauma sab sila.
Ang mohimo niini mao ang Regional Health Service 7 diin ang ilang psychological team ang mosusi sa mental health sa ilang mga kaubang polis.
Duna say mga sitwasyon nga gikinahanglan mag-ilis og bag-ong personnel gikan sa Regional Headquarters ug sa Provincial Headquarters./ AYB