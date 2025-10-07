Superbalita Cebu

Daanbantayan Police stn. nagtulda lang una

Kasamtangan una nga wala pasudli ang police station sa Lungsod sa Daanbantayan human nadanyos ang ilang building subay sa kusog nga linog .

Ang Department of Social Welfare and Development nipagamit ug tents nga duol ra sab sa ilang police station aron adto una mag-opisina ang mga polis ug makapadayon sa ilang pagserbisyo sa publiko .

Wala lang una ipagamit ang police station sa lungsod human gikonsiderar kini nga dili na luwas nga okupahan .

Samtang ang mga persons under police custody (PUPC) temporary sab nga gibalhin ngadto sa Medellin Police Station nga kasikbit nga lungsod alang sab sa ilang seguridad. / AYB

