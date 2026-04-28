Dacullo nadepensahan ang PHL youth belt

Gipamatud-an ni Sherwin Dacullo ang iyang balor bisan pa man giisip siya nga underdog ug gipilde si Jerome Cometa pinaagi sa split decision aron madepensahan ang Philippine Youth mininumweight belt niadtong Abril 26, 2026, atol sa selebrasyon sa "Sanman 100" nga gipahigayon sa Kristen Resort and Hotel, General Santos City.
Sumala pa ni Brix Flores, ang head coach sa Noy Pacing Flores Boxing Academy ug trainer ni Dacullo, kontrolado sa iyang batos ang dagan sa away sugod sa ikaduhang round hangtod sa katapusan.
Bisan pa man og natumba si Dacullo sa final round human naigo sa usa ka solidong right hook gikan ni Cometa, dali ra kining nakabangon ug nibalos og atake nga daw wala ray nahitabo.
"It was an exciting fight. The fans were on the edge of their seats. Sherwin was very good on defense, his counter attacks, and his punch combinations," matod ni Flores.
Ang mga hurado niiskor og 78-74, 76-75 para kang Dacullo ug 77-74 kang Cometa.
Nisaka ang record ni Dacullo sa 6-1-1 (2 KOs), samtang si Cometa natagak sa (4-1, 1KO). / EKA