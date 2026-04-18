Dacullo sukdon ang kusog ni Cometa

Target karon ni Sherwin Dacullo nga protektahan ang iyang bakos batok sa usa ka delikado ug wa’y pilde nga si Jerome Cometa karong Abril 26, 2026, didto sa Kristen Resort and Hotel, General Santos City.
Depensahan ni Dacullo ang iyang Philippine Youth minimumweight belt.
"This will be a good fight. His opponent is a former national team member," matod pa ni coach Brix Flores sa pakighinabi sa SunStar Cebu. "We'll do our best to win this. I think Sherwin has the advantage in power."
Human nalamatan ang iyang record pinaagi sa split decision batok ni Roland Toyogan sa miaging tuig, nibangon og balik si Dacullo.
Bisan og giisip nga "underdog," gipakita ni Dacullo ang iyang kaisog dihang iyang gipilde ang kanhi amateur star nga si Freshler Utrera pinaagi sa unanimous decision didto sa Bohol aron kuhaon angbakante nga Philippine Youth title.
Apan dili basta-basta si Cometa. Isip kanhi sakop sa national team, gipaabot nga maghatag kini og dakong labad sa ulo ni Dacullo.
Sumala ni Flores, kinahanglan nga dili mohunong si Dacullo sa pagbuhi og kumo.
"He has to be busy and throw a lot of punches to score points. But at the same time, don't let his defense down," asoy pa ni Flores.
Si Cometa, kinsa niadtong miaging tuig lang misulod sa professional level, paspas nga nisaka ang pangan.
Sa pagkakaron, si Dacullo adunay rekord nga 5-1-1 (2 KOs), samtang limpyo pa kaayo ang baraha ni Cometa nga may 4-0 (1 KO). / RSC gikan ni EKA