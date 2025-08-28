Daday: European trip, wedding gift sa bana

Nipasabot sa iyang mga biyahe sa gawas sa nasod ug giingong lavish lifestyle si Lapu-Lapu City Basak Barangay Captain Jasmine “Daday” Chan nga wala mogamit sa public funds.
Sa giluwatang pamahayag niadtong Huwebes, Agusto 28, 2025, gitubag ni Chan ang kontrobersiya bahin sa iyang pagbiyahe sa gawas sa nasod nga nakakuha og pagsaway gikan sa mga netizen nga nagkuwestiyon kon giunsa sa usa ka opisyal sa barangay nga makagasto sa ingon nga mga luho.
Matod ni Chan ang maong biyahe sa Uropa, wedding gift gikan sa iyang bana ug way pundo sa barangay nga gigamit.
Ang kapitan nailhan sa iyang pagka-fashionista.
Gipasabot sab ni Chan nga personal niya nga pundo ang gigasto sa iyang mga outfit gikan sa iyang pagtrabaho, negosyo, ug tinigom sukad sa kolehiyo.
Dugang niya nga ang pagkakikay kabahin sa iyang personalidad.
Gipasalig ni Chan sa publiko nga ang panalapi sa barangay transparent ug dokumentado sa iyang State of the Barangay Address nga adunay mga resibo.
Iyang gidapit ang mga residente sa sunod nga State of the Barangay Address aron maminaw kon giunsa paggasto ang ilang mga buhis.
Sa sayo pa, nakadawat og mga pagsaway si Chan ug uban pang mga personalidad sa social media tungod sa pagpasigarbo sa ilang lavish lifestyle.
Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagmando og lifestyle check sa tanang opisyal sa gobiyerno, human sa mga kontrobersiya bahin sa substandard ug ghost flood control projects.
Ang Republic Act No. 6713, o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, nagdili sa mga opisyal ug empleyado sa gobiyerno sa pagkinabuhi og maluho nga estilo sa kinabuhi.
“Just want to clarify once and for all about aning trip sa Europe. Regalo nis akong bana isip bag-ong magtiayon kay bag-o lang mi gikasal. Walay kuwarta sa barangay nga gigamit. Kaisa ra sab mi kaadto. Trip ra nako mag ilis2 sanina mao murag kapila nako didto. Mga sanina nako pangitaa ninyos shopee makitan ra didto-mao naman jud ni akong kina-iya ang pagka kikay- kabahin sa akong funds, ga trabaho ko since college naa nasad koy mga tinugam ug investments. Sorry kaayo sa mga Oponganon labi na sa mga Basakanon sa mga post nako nga taken out of context.
I know inyo rani e haha pero ok ra at least nakapagawas kos akong side. Public records ang finances sa brgy- and every state of the brgy address ako na e report ninyo with resibo. Everyone is welcome to join the next SOBA para ma kita ninyo asa padung inyong mga taxes. Adtoa lang kos brgy hall if naa pamoy concerns kay padayon ra gihapon kos akong pag alagad ug pag atiman sa katawhan. Salamat,” Facebook post ni Kap. Chan sa Agusto 28. /