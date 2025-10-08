Dagat sa Bogo City nausab human sa linog

Namatikdan sa mga residente sa Barangay Nailon, Bogo City ang dakong kausaban sa level sa tubig-dagat human sa magnitude 6.9 nga offshore nga linog nga niigo sa amihanang Cebu niadtong Septiyembre.
Matod ni Konsehal Nodjie Mandawe sa Nailon, ang dagat duol sa mini fish port sa ilang barangay nikunhod ang level ug ang taob dili na moabot sa naandan nga gitas-on. Adunay 15 ka sinkholes ang namugna sa dagat human sa linog.
Gikompirmar sab ni Dr. Teresito Bacolcol, National Director sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) nga usa ka slight sinking ang naobserbahan sa pipila ka bahin sab sa baybayon sa San Remegio.
Kining panghitabo usa ka normal nga epekto sa kusog nga pagtay-og sa yuta nga gitawag og subsidence. Ang yuta sa pipila ka coastal zones kalit nga naunlod kalabot sa level sa dagat, hinungdan nga ang dagat makita nga niabante.
Gipasabot ni Bacolcol kining mga kausaban permanente ug dili temporaryo sama sa tides o erosion.
Ang samang kasinatian nahitabo human sa magnitude-7.2 nga linog sa Bohol niadtong 2013.
Giklaro sab ni Bacolcol nga ang paglihok sa Bogo Bay Fault nga mao’y tinubdan sa linog niadtong Septiyembre 30, 2025, dili awtomatik nga maka-trigger sa paglihok sab sa ubang fault lines sa Cebu o sa kasikbit nga isla. Matod niya, ang bag-ohay lang nga linog usa ka isolated event.
Walay scientific evidence nga nagpakita nga ang paglihok sa Bogo Bay Fault makapugos sa ubang faults sama sa Central Cebu Fault System ug South Cebu Fault nga molihok dayon Matag fault molihok og iya ra.
Ang paggawas sa enerhiya maoy localized lamang sulod sa fault nga nibuto.
Sukad sa main shock, kapin sa 9,000 ka aftershocks ang natala sa Phivolcs, apan kadaghanan niini huyang ra ug dili mabati.
Kadaghanon sa aftershocks mokunhod ra sa paglabay sa panahon.
Human sa tulo ka bulan, 20 ngadto sa 30 na lang ka gagmay nga mga pagtay-og ang magpabilin matag adlaw ug kadaghanan niini dili na mabati.
Ang labing kusog nga aftershock hangtod karon adunay sukod nga magnitude 5.1.
Gipasalig sa Phivolcs nga ang usa ka aftershock dili makalabaw sa magnitude sa main shock, nagpasabot nga ang posibilidad sa laing linog gikan sa samang tinubdan nagpabilin nga ubos.
Gipasaligan ni Bacolcol ang mga residente nga ang lihok sa yuta sa Cebu nag-stabilize na ug ang samang linog gikan sa parehas nga fault kasagaran mobalik lamang human sa pipila ka gatos ka tuig. / DPC / EHP