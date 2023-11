Daghan pang barangay sa siyudad sa Sugbo nga dili igo ang kasilyas

Kay katunga pa lang sa 80 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo nga nakakab-ot sa “Zero Open Defecation” status, usa ka opisyal sa Cebu City Health Department (CCHD) mopausbaw sa ilang mga estratehiya sa pagbutang og dugang mga sanitized ug communal nga mga kasilyas sa matag barangay, nga gitumong sa pagpugong sa pagkaylap sa makatakod nga sakit tungod sa kakuwang sa kasilyas.

Ang hepe sa Cebu City Health nga si Doctor Daisy Villa nagkanayon sa pakighinabi niadtong Sabado, Nobiyembre 18, 2023, nga sa miaging tuig, usa lang ka barangay sa dakbayan ang nakapasar sa Level One sa Zero Open Defecation (ZOD) status. Apan, sa kasamtangang tuig, nisaka ang gidaghanon ngadto sa 41 ka mga barangay nga nakakab-ot sa maong status.

Matod ni Villa nga ang Level 1 ZOD nagpasabot nga 95-100 por­syento sa mga residente sa usa ka barangay adunay access sa usa ka sanitized nga kasilyas ug gibiyaan ang batasan sa pag­la­bay sa hugaw sa kaumahan, mga tanom, ug bisan sa katubigan. Dugang pa niya nga ang CCHD adunay nagpadayon nga mga programa ug proyekto aron madugangan ang mao nga gidaghanon, lakip na ang disenyo, pagtukod, operasyon, ug pagmentinar sa publiko ug communal nga kasilyas nga adunay septic tank sa matag barangay.

“We are conducting health profiling again para makita nato nga ni-increase pa ba? We are giving, bisan og nahurot na ang atung toilet bowl. U­sually, ang barangay ang maoy mohatag sa ilahang semento, kabilya para matukod na siya,” matod ni Villa.

Dugang pa niya nga ang pundo alang sa mga proyekto gitakda pa sa CCHD sa gisugyot nga badyet alang sa 2024, diin wala niya isulti kon pila. Hinuon, ang maong ahensya nisugyot og P1 bilyunes alang sa sunod tuig.

Usa sa mga hagit sa maong programa, matod ni Villa, mao nga kadaghanan sa mga barangay daghan kaayo og mga tawo ug lisod na gani ang pag-ila sa lote nga butangan og septic tank. Dugang pa, tungod sa daghang mga tiggamit sa usa ka komunal nga kasilyas sa usa ka komunidad, dali nga mapuno ang septic tank.