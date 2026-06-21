Daghan salamat, Alex

Wa man tuod makaabante sa championship round ang Filipino tennis star nga si Alex Eala gisugat gihapon kini og kadasig sa mga Pinoy fans.
Natapos ang mabolukon nga Berlin Tennis Open stint ni Eala sa kamot ni Linda Noskova, 6-2, 6-4, sa ilang semifinals match niadtong Dominggo, Hunyo 21, 2026 (PH time).
Sa maong torneyo nigawas ang mabangis nga dinuwaan ni Eala sa dihang iyang gipilde ang world No. 2 nga si Elena Rybakina sa Round of 16 ug gisunod niya og bihag ang world No. 8 nga si Elina Svitolina sa quarterfinals.
Human sa duha ka impresibo nga duwa gikaagbat ni Eala si Noskova diin napilde ang Pinay nga maoy nitapos sa iyang labing unang WTA 500 semifinal appearance.
Si Noskova mokontra ni Jessica Pegula sa final match.
Bisan sa iyang pagkapilde daghan ang netizen ang nipadayag sa ilang kalipay sa nakab-ot ni Eala.
"You made us proud, Alex. We are here rooting for you," suwat sa usa ka netizen.
"Proud moment for the Philippines. God bless you," dugang pa sa lain nga netizen.
"Thanks, Alex, for a good fight. We will always support" batbat pa sa netizen.
Samtang si Eala nagpost sa iyang social media account sa iyang kalipay sa maong experience.
"Can’t begin to describe all the emotions I’ve experienced this week, my heart is full! I am forever GRATEFUL, Berlin, you are so so special, thank you," batbat ni Eala. / RSC