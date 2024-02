Daghang arrest warrant gi-serve batok sa dinakpan sud sa prisuhan

Usa ka wanted nga 24 anyos nga lalaki nga dunay daghan og warrants of arrest sa managlahing kaso, ang gi-serve sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga sa sulod mismo sa selda sa police station sa lungsod sa Minglanilla, alas 11:00 sa buntag, Biyernes, Pebrero 16, 2024.

Ang akusado giila nga si Marjohn Abanto Villarico, taga Barangay South Poblacion, Naga nga naa nang daan sa custodial facility sa Minglanilla Police Station human siya madakpi sa laing kaso nga nabuhat.

Dihang nasayran sa Naga City Police Station nga nadak­pan na ang labing pinangita sa ilang siyudad, ila dayon nga gi-serve ang upat ka mga warrant of arrest sa lainlaing mga kaso.

Kini naglakip sa illegal possession of firearms nga gisang-at sa Regional Trial Court (RTC) Branch 76 sa Naga City, kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kasong murder ug attempted murder.

Nakig-alayon usab ang Tagbilaran City Police Station human masuta nga duna usab kini warrant of arrest sa maong siyudad nga mao ang kasong Robbery with Violence Against Intimidation of Person nga giluwatan ni Judge Lindecita Cabaron Arcamo sa RTC Branch 1 sa Tagbilaran pi­netsahan niadtong Pebrero 5, 2024 nga dunay girekomendar nga piyansa nga moba­lor og P100,000.

Si Villarico giila nga top 3 most wanted person regional level, top 4 provincial level ug top 1 municipal level.