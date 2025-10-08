Daghang bagyo,kusog nga uwan hangtod Enero 2026

Gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga daghan pa nga bagyo ang gipaabot nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa nahibiling mga bulan sa tuig.
Gibutyag ni Al Quiblat, ang chief sa Weather Bureau sa Pagasa-Mactan, ang panginahanglan sa pagkaalerto ug pagkaandam tungod sa gipaabot nga dakong kausaban sa panahon.
Dunay gipaabot nga mga bagyo sa buwan sa Oktubre gikan sa duha ngadto sa upat, Nobiyembre gikan sa duha ngadto sa tulo, ug Disyembre usa ngadto sa duha.
Adunay 60 ngadto sa 70 porsiyento nga kahigayunan nga maigo sa bagyo ang Visayas sa umaabot nga mga bulan.
Adunay 71 porsiyento nga posibilidad nga mo-develop ang La Niña sa umaabot nga mga bulan ug magpadayon hangtod sa Enero o Pebrero sa sunod tuig.
Tungod niini, ang nahibiling “ber” months makasinati og ‘above-normal rainfall’ o kusog nga ulan nga moresulta sa mas daghang ulan ug posibleng pagbaha.
“Adunay taas nga kahigayonan nga mahimong basa ang Pasko ug Bag-ong Tuig,” matod ni Quiblat. / Bryce Ken Abellon, USJ-R intern