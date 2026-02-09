Daghang biktima sa Bagyong Odette, nagmahay kay wa maapil sa ayuda

Lima ka tuig na ang milabay sukad niigo ang makalilisang nga Bagyong Odette sa Sugbo.
Alang sa uban nakalimtan na, nakamove-on na, apan alang sa ubang mga nabiktima sa bagyo nagpabiling tanghaga alang kanila kon aduna pa ba silay mapaabot nga ayuda gikan sa nasudnong kagamhanan.
Kini maoy yangungo sa pipila ka mga residente sa Barangay Cantao-an, Dakbayan sa Naga nga giingong wala maapil sa lista sa makadawat sa ayuda nga gitugot pagbalik sa National Housing Authority (NHA) ngadto sa probinsiya alang sa mga nabiktima sa bagyo.
Gikalipay kini sa mga residente sa probinsiya sama nalang ni Leonora Repunte, taga Barangay Cantao-an, sa Naga.
“Nalipay unta mi nga nibalik og hatag unya basin na lang maapil na mi og dawat ana kay kadtong Bagyong Odette wala man gyud mi makadawat pud,” matod ni Repunte sa Pebrero 9, 2026.
Sigon ni Repute, nakalimtan na unta niya ang panghitabo apan sukad nga nahibalo sila nga adunay ayuda, daw mas lawom ang sakit nga ilang gibati tungod kay giingong wala kini maayong pagkabahin.
Wala sab sila sa listahan nga giingong apil man sila sa nakaangkon og total damage sa ilang panimalay.
“Unfair gyud na pagkahatag kay ngano ang uban nakadawat pareha man unta ming gibagyo, pareha man mi nawad-an og balay, nganong akoa wala man na maapil,” dugang ni Repunte.
Subay sa naandang paagi sa kagamhanan, maggikan sa barangay ang listahan subay sa himuon nga pag-survey sa mga residente.
Dayon iduso kini ngadto sa municipal o city social welfare and development office aron himuon ang verification.
Gipasabot sa CSWDO head sa Naga nga si Ma. Brenda Gabato, gisubay nila ang listahan nga una na nga giduso sa ilang buhatan niadto pang 2022 aron maseguro nga kadtong anaa sa listahan makadawat gyud.
Iyang gidugang nga gawas sa gihatag sa NHA, kaniadto nihatag na sab ang siyudad og pinansyal nga ayuda alang sa mga labihang apektado.
Niadtong Septiyembre 2025, gipahibalo sa NHA nga kapin sa P712 milyunes nga hinabang pinansyal ang giuli sa National Treasury nga para unta sa mga biktima sa Bagyong Odette sa Probinsiya sa Sugbo.
Sumala sa NHA 7, ang pundo kabahin sa hinabang para sa mga biktima sa Bagyong Odette niadtong 2021.
Base sa una nang nasayran nga listahan sa NHA, moabot lang sa 72, 209 ang kwalipikadong benepisyaryo sa Probinsiya sa Sugbo nga makadawat og tag P10,000.
Wala maapudapod ang hinabang tungod sa giingong wala pagsinabtanay ug discrepancies sa datos tali sa NHA ug sa kanhing provincial administration.
Apan ning uwahi, gibalik na sa NHA ang pundo sa probinsiya ug nahatag na ngadto sa mga benepisaryo ang mga ayuda.
Bisan pa man niini, alang sa pipila ka mga nabiktima, dili insakto ang pagkabahin niini.
Nagtangag gihapon nga pangutana kanila kon makadwat pa ba kaha sila o magpabiling handumanan na lamang ang tanang hitabo ug kadaot nga naangkon panahon sa kalamidad sa Sugbo. / ANV