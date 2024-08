Daghang kaso sa pagpusil sa Mambaling police area

Sa datus sa Cebu City Police Office (CCPO), kapin na sa napulo ka mga kaso sa pagpamusil ang nahitabo sa dakbayan sa Sugbo sulod lang sa 27 ka adlaw diin ang labing daghan nga insidente mao ang area sa Mambaling Police Station.

Matod ni P/Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for administration sa CCPO, nga sa maong gidaghanon sa mga kaso sa pagpamusil pulos nila kini nailhan ug 90-95 porsiyento ang ila na nga napasakaan og kaso ngadto sa korte.

Kasagaran sa mga hinungdan nganong nahimo ang krimen tungod kini sa illegal nga drugas diin ang biktima giingong nakautang sa usa ka drug personality nga tungod niini, gipamusil na lang sila sa sindikato.

Ang matag police station nga dunay mga kaso sa shooting gimandoan nga sulbaron sa labing madali nga panahon ug ilang papanubagon ang naghimo sa krimen.

Giangkon ni Rafter nga ang Mambaling maoy dunay labing daghan sa kaso sa pagpamusil itandi sa laing police station sanglit giila ang maong dapit nga areas of concern subay sa problema sa illegal nga drugas.

"If not tanan I think 95 percent sa shooting incidents ang suspect or the victim or both of them involved gyud sa illegal drugs, mao na siya'y pinaka rason sa atong shooting incident sa siyudad sa Sugbo," matod ni Rafter.

Si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nibutyag atol sa Openline Forum nga makaalarma na ang sunodsunod nga shooting incidents sa dakbayan.

Tungod niini, iyang mando sa kapulisan nga dili lang taman sa pagpasaka og kaso ang buhaton sa CCPO apan kinahanglan nga lig-on ang kaso ug makombikto gyud ang mga naghimo sa krimen.

"That's the message that I want to send nga kinahanglan it's not only about filing the case, it's about seeing it through nga naa gyuy conviction para deterrent gyud siya nga sakto," pasabot ni Garcia.

Gibutyag sa kapulisan nga hagit pa gihapon kanila ang pag sulbad sa problema sa illegal nga drugas sa syudad sa Sugbo nga tungod ani nagpadayon ang ilang subsob nga kampanya matag semana batok sa illegal nga drugas. / AYB