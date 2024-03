Daghang menor nasikop sa paggamit og vape

Gipadayag sa Philippine National Police (PNP) sa Lunes, Marso 18, 2024, ang kabalaka sa gidaghanon sa mga menor de edad nga nadakpan kalabot sa paggamit sa tradisyunal o elektronik nga sigarilyo (vapes).

Sa press conference, si PNP chief sa Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo niingon nga gikan sa Mayo hangtod Disyembre 2023, niabot na sa 6,714 ka mga menor de edad ang nasikop tungod sa paglapas sa Executive Order 26 series of 2017, nga nagdili sa pagpanigarilyo sa publiko o sa sudlunon nga mga dapit.

Matod niya nga sa mao nga mga panahon, 1,902 ka mga menor de edad ang nasikop tungod sa paglapas sa Republic Act (RA) 11900, o “An Act regulating the importation, manufacture, sale, packaging, distribution, use and communication of vaporized nicotine and non-nicotine products and novel tobacco products.”

Matod ni Fajardo nga kini nga mga numero nagpakita sa gidaghanon sa mga menor de edad nga naggamit og sigarilyo o vape.

“Ito nga ‘yung primary intention kung bakit nakipagpulong no less than the secretary of Health because they were concerned doon sa lumalaki na bilang na tumatangkilik na minors ng e-cigarettes. So we already committed to the DOH will help on the side ng law enforcement,” matod niya.

Sa miaging semana, nakigtagbo si Health Secretary Ted Herbosa uban kang PNP Chief General Benjamin Acorda diin nangayo siya og tabang sa PNP aron masiguro nga ang mga indibidwal nga 17 anyos paubos walay access sa sigarilyo, partikular na ang vape products.

Matod ni Acorda nga ang ilang estratehiya mas batok sa mga namaligya ug nagtugot sa mga menor de edad nga makapalit og vape.

Ubos sa RA 11900, ang legal nga edad sa pagpalit og mga produkto sa vape gitakda sa 18 anyos pataas, uban ang higpit nga pagdili sa pagbaligya sa vape sulod sa 100-metros nga radius sa mga educational institutions, playgrounds, ug uban pang mga lugar nga kanunay adtoan sa mga menor de edad. / TPM sa SunStar Philippines