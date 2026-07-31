Daghang tambal batok leptospirosis

Adunay igo ug available nga mga doxycycline sa mga hospitals sa Probinsiya sa Sugbo kon kinahanglanon alang sa mga pasyente sa leptospirosis.
Kini maoy gipahibalo ni Provincial Health Consultant Dr. Elisse Nicole Catalan subay sa padayong nasinati nga mga pag-uwan sa Sugbo.
Gawas sa dengue, gikabalak-an sab ang posibleng pagsaka sa kaso sa leptospirosis nga makuha gikan sa pagtaak sa hugaw nga tubig, ilabi na sa baha.
Kini tungod kay posibleng masagol sa maong tubig ang ihi sa ilaga, ug uban pang mga hayop, ang kagaw nga dala niini kon makasulod pinaagi sa mga samad o hiwa sa panit o ba kaha pinaagi sa mata, ilong o baba mahimong hinungdan sa impeksyon.
Matod sa Provincial Health Office (PHO) nga ang simtomas sa maong sakit motumaw duha ngadto sa 30 ka adlaw gikan sa exposure sa baha.
“Residents are advised to avoid walking or swimming in floodwaters whenever possible. If exposure cannot be avoided, they should wear waterproof boots and gloves, cover wounds with waterproof bandages, and wash exposed skin immediately with soap and clean water,” matod sa Kapitolyo.
Lakip sa bation nga simtomas mao ang taas nga hilanat, paglabad sa ulo, panakit sa kalawasan, pagpangluya sa mga tiil ug likod, pagpamuwa sa mga mata, pagsuka, diarrhea, ug panakit sa tiyan.
Giawhag ni Catalan ang mga pasyente nga dili magtambal sa kaugalingon o magsalig sa mga makita sa social media tungod kay gikinahanglan ang insaktong tambal nga idapat sa pasyente nga dunay leptospirosis aron malikayan ang komplikasyon nga moresulta sa kamatayon.
Giklaro sa PHO nga ang pagtumar sa doxycycline nagkinahanglan sa abag ug insaktong konsultasyon gikan sa doktor. / ANV