Daghang trabaho gitanyag sa Barangay-TNK job fair sa Tagbilaran

Gipangulohan sa Department of Migrant Workers Regional Office VII (DMW RO VII) ang Barangay-TNK Job Fair nga gipahigayon sa Poblacion II Covered Court sa Barangay Poblacion II, Dakbayan sa Tagbilaran niadtong Marso 20, 2026.
Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og dugang oportunidad sa trabaho alang sa mga jobseekers sa Tagbilaran ug sa tibuok Bohol.
Nitambong sa job fair ang nagkalainlaing ahensiya sama sa Placewell Int’l Services Corp. ug SMC Manpower Agency Philippines Company nga nagtanyag og nagkalainlaing trabaho, lakip ang Staff Nurse, Electrician, Welder, ug Machine Operator, uban pa.
Matod ni Rommel V. Gillera, Supervising Labor and Employment Officer sa DMW RO VII, gipasiugda sa maong kalihukan ang mga programa ug serbisyo sa departamento, lakip ang employment assistance, skills training, ug welfare support alang sa Overseas Filipino Workers (OFWs) ug ilang mga pamilya. Gipahayag sab niya ang kamahinungdanon sa pagduol sa komunidad aron mas masabtan ug matubag ang panginahanglan sa katawhan.
Sumala sa DMW, kabahin kini sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalapad sa serbisyo ngadto sa grassroots level ug sa pagpalig-on sa koneksyon tali sa gobiyerno ug sa publiko.
Pinaagi sa maong inisyatiba, gilauman nga mas daghang Boholano ang makabenepisyo sa mga programa nga nagtutok sa empleyo ug panginabuhian.
Ang Barangay-TNK Job Fair usa ka lakang sa pagpausbaw sa kahimtang sa trabaho sa rehiyon ug sa paghatag og mas lig-on nga kaugmaon alang sa lokal nga pwersa sa trabaho. / PR