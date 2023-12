Daghang trabaho sunod tuig palambuon sa Dole 7

Aron mapalambo ang dag­hang mga trabaho ug makunhoran ang kahimtang sa pagkawalay trabaho sa Central Visayas (CV), ang rehiyunal nga buhatan sa pamuo nagtinguha sa pagpauswag sa mga oportunidad sa trabaho ug pagpataas sa mga sumbanan sa edukasyon sa pamuo sa sunod tuig.

Si Direktor Lilia Estillore sa Department of Labor and Employment (Dole 7) niingon nga ilang tumong ang pagpalig-on sa mga pamaagi sa negusyo, ilabina sa gagmay nga mga negosyo, nga naglatid sa mga programa sa komprehensibo nga pagpalambo sa lokal nga trabahante.

Ang opisyal sa pamuo ni-ingon sa usa ka interbyo sa SunStar Cebu nga ilang gitinguha nga madugangan ug ma-diversify ang mga setup sa trabaho, nga mapalambo ang kolaborasyon tali sa management ug mga empleyado.

PROGRAMA

Gipasiugda ni Estillore nga ang programa makatabang sa mga micro nga negosyo sa pagpahiangay sa karon nga mga panginahanglanon ug kausaban aron sila molambo bisan pa sa mga kontemporaryong hagit sama sa pagpahiangay sa teknolohiya, pagpatuman sa mga panudlo sa kaluwasan, ug pagsunod sa labing bag-ong mga gawi sa negosyo.

“In massage businesses, workers do not usually talk to clients, but when you visit higher-end spas and massage businesses, what is the difference? Their workers speak English! That is what makes it expensive, but the service is the same. Foreigners gravitate to these businesses! So, enhancements like that, we will fund them,” matod ni Estillore .

Giila niya nga ang mga micro nga negosyo, bisan dili ingon kadako sa ubang mga negosyo, mahinungdanon nga sektor nga gigamit ang daghang mga tawo, busa, magpatuman sila dugang mga lakang aron matabangan kini nga mga negosyo.

DATA SA PSA

Sumala sa Philippines Statistics Authority (PSA), ang usa ka negosyo gi-categorize nga micro kon kini adunay ubos sa 10 ka mga empleyado, gamay nga adunay 10-99 nga mga empleyado, medium nga adunay 100-199 nga mga empleyado, ug dako kon kini adunay 200 o labaw pa nga mga empleyado.

Samtang, ang Magna Carta for MSMEs nagklasipikar sa mga negosyo nga micro kon aduna silay moabot sa P3,000,000 nga asset size, gagmay nga adunay asset gikan sa P3,000,001 ngadto sa P15,000,000, medium nga adunay asset gikan sa P15,000,001 ngadto sa P100,000,000, ug dako kon ang ilang asset size kay P100,000,001 pataas.

INISYATIBA

Laing inisyatiba sa Dole 7 naglakip sa pagpalapad sa Special Program for Employment of Students (Spes) aron maapil ang pribadong sektor. Gipaambit ni Estillore nga ang mga paningkamot gihimo aron madasig ang pag-apil sa pribadong sektor sa trabaho sa mga estudyante, nga karon limitado sa sektor sa publiko.

Ang programa sa Spes nagtinguha sa pagtanyag sa mga oportunidad sa trabaho alang sa mga estudyante nga nagtinguha nga makakuha og kita sa panahon sa ilang bakasyon sa summer.

Naningkamot kini nga suportahan ang mga estudyante gikan sa mga pamilyang ubos ang kita sa pagpundo sa ilang edukasyon samtang dungan nga nakakuha og bililhon nga kasinatian sa trabaho.

Giawhag niya ang mga pribado nga amo nga mangayo og pakigtambayayong kanila, labi na sa panahon sa internship o kon gusto nila nga motrabaho sa mga estudyante.

Sa Spes scheme, ang sweldo ibayad sa 60-40 nga share tali sa Dole 7 ug sa laing partner nga ahensya.

Gidugang ni Estillore nga usa ka mahinungdanon nga pag-uswag mao ang programa sa pagsugod sa trabaho, nga nagtumong sa pagsangkap sa mga estudyante sa mahinungdanon nga pagbansay sa kahanas sa kinabuhi, nga naglangkob sa mga kwalipikasyon, pamatasan, ug pamatasan nga mahinungdanon alang sa propesyonal nga kalamboan.

“People are quick to get frustrated nowadays. Life skills training would teach them how to navigate life effectively,” dugag niya.

Sa usa ka mas lapad nga konteksto sa edukasyon, siya miingon nga ilang gipakusog ang edukasyon sa pamuo ngadto sa mograduwar nga mga estudyante sa kolehiyo uban sa tabang sa ilang partner career guidance advocates, nga nag-ingon “aron maandam ang mga aplikante nga, sa unang pagtan-aw, ang mga amo mo-hire kanila diha-diha dayon.”

DEPED

Si Estillore miingon nga ang Dole makigtambayayong sa Department of Education, nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpaila sa labor education, dili lamang sa junior o senior high school nga mga estudyante, kondili sa kindergarten pa.

“If they are aware that employment is that important, we should start with the children (as early as kindergarten) and ask them what they want them when they grow up,” matod niya.

Siya miingon nga siya mituo nga ang pundasyon sa kahibalo bahin sa trabaho ug panarbaho dako'g ikatampo sa pag-umol sa usa ka maayong kahibalo ug andam nga trabahante.