Dagko’ng bags idili sa kapulisan

Nabantayan sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga daghan na ang lokal ug langyaw nga mga turista nga nangabot aron mosaksi sa mga kalihukan sa Sinulog.

Daghan na usab ang mosimba sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu nga tungod ani gipahugtan pa sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang pagbantay sa simbahan.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga ilang gipatuman ang pag dili sa pagdala og daghang mga bag sa sulod sa simbahan.

Iyang gipasabot nga kon magdala’g dagko nga bag ang mga manimbahay sa Basilica, makamugna kini og kalangay sa mga mosulod sa simbahan sanglit susihon kini sa mga polis ug gwardya. “Ang pina koan gyud didto gidili other than the wearing of the appropriate clothes, is the bringing of kining dagko gyud kaayo nga bags bitaw, kanang backpacks and other traveling bags ,” matod ni Rafter.

Iyang giawhag ang mga bisita nga gikan sa laing lugar sa Pilipinas nga kon mahimo ipahimutang lang una ang ilang dagkong mga bagahe kon asa sila nga hotel nakapuyo.

Usa sa ilang gipangandaman mao ang pagsugod sa Nobenaryo sa Enero 11, 2023 nga gituohan nga dagsaon sa debutong mga Katoliko ang Basilica.

Lakip sa ilang idili atol sa Solemn procession mao ang pagpalupad og balloons sa kadalanan sanglit peligro kini sa sunog, lakip na pagkawagtang sa kuryente, kon masangit sa poste.

Giangkon ni Rafter nga wala pa sila makadawat og hulga sa siguridad sa mga kalihukan sa Sinulog.

Lakip sa ilang gipangbantayan ang notadong mga kriminal gikan sa laing lugar sa nasod apan nagpadayon ang ilang pakig-alayon sa ilang counterpart.

Gipahugtan usab nila ang intelligence monitoring batok sa organized crime groups nga gikan sa kaulohan ug mga silingang rehiyon sa nasod.