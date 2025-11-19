Dagkong dalan sa Mandaue giuna sa clearing operation

Giklaro ni Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano nga angayang unahon sa clean-up ang mga dagkong dalan una pa mobalhin ang mga crew sa interior nga bahin sa mga barangay.
“Ang una namong gibuhat human sa bagyo mao ang pagseguro nga nalimpyohan ang atong mga major roads,” matod ni Ouano.
“Kining mga lugara dili malimpyuhan sulod lang sa usa ka adlaw kay bisan human sa paglimpyo, ang mga residente gikan sa interior areas padayon nga maglabay o magtigom og basura, sama sa atong nakita daplin sa UN Avenue.”
Aron mapadali ang operasyon, ang siyudad nakakuha og dugang duha ka equipment ug ni- hire og mga private contractor aron mag-focus sa UN Avenue ug sa ubang key sections.
“Pagkahuman sa usa ka semana, miarang-arang na ang sitwasyon, apil na sa Barangay Casuntingan ug sa dapit sa Tingub bridge,” ingon sa mayor.
Dugang ni Ouano nga ang Department of Public Works and Highways (DPWH) nitabang sa paglimpyo sa interior nga bahin sa ubang barangay, lakip na ang Alang-alang, Umapad, ug Opao.
Apan iyang gitumbok nga nagpabilin ang mga hagit ilabina sa mga dapit nga dili masudlan sa dagkong equipment.
“Ang mga residente sa Opao diin ako nagpuyo, kasagaran mangutana nganong dili ilang lugar ang unahon og limpyo. Apan kinahanglan gyud natong unahon ang major roads una pa mobalhin sa interior portions,” matod niya.
Gitubag sab sa mayor ang mga residente nga nangayo og flushing services para sa ilang kadalanan, ug kini niangkon nga ang siyudad dili pa makahatag niini tungod sa grabeng kakuwang sa suplay sa tubig.
“Nangayo ko sa ilang pag-sabot. Dili pa ta makahatag og flushing sa sulod sa balay o hiktin nga mga lugar tungod kay daghan pang pamilya ang wala’y tubig para kaligo o gamiton sa ilang comfort rooms. Kon makita nila kita nga naggamit og tubig para sa flushing sa dalan, basin masuko sila,” ingon niya.
Matod sa mayor nga kinahanglan ibutang ang mga priority ug kini ang hinungdan nga giuna kadtong mga panginahanglan. / ABC