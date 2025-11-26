Dagkong proyekto sa CV, papundohan ni Baricuatro

Gipresentar ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga top priority projects sa Rehiyon 7 aron mauyonan ug magahinan og pundo alang sa mosunod nga tuig.
Si Baricuatro kasamtangang tua sa kaulohan alang sa Regional/National Investment Programming (RNIP) Dialogue diin tukion ang mga programa sa matag ahensiya alang sa National Expenditure Program and General Appropriations Act.
Nalakip si Baricuatro sa maong tigom isip pangulo sa Regional Development Council (RDC) sa Central Visayas.
Gawas kaniya, apil sab sa mga ahensiya nga motuki sa nagkadaiyang proposals ug programa ang Department of Public Works and Highways (DPWH), Department of Agriculture (DA), Department of Trade and Industry (DTI), Department of Energy (DOE), National Irrigation Administration (NIA), ug Department of Health (DOH).
Gipahibalo sa gobernador nga lakip sa mga proposals niini sa kaulohan ang Metro-Cebu Expressway ug ang Naga-Minglanilla-Talisay Bypass roads.
Apil sab ang pagpalambo sa mga dams, drainage systems, ug ang Integrated Flood Control Master Plan sa DPWH, DA, ug NIA.
Samtang gilauman ang usa ka innovation hub sa Lungsod sa Balamban, Waste-to-Energy project sa Dakbayan sa Naga ug Danao; ug Bulk water supply projects sa Tabuelan ug Tuburan.
Gusto sab ni Baricuatro nga mangayo og suporta alang sa pagpapaspas sa rehabilitasyon sa mga tunghaan nga apektado sa linog ug bagyo nga kritikal alang sa pagbalik sa pagtuon sa mga tinun-an.
Una na nga giduso sa Kapitolyo ang pagpatuman sa mga proyekto ug plano nga mosubay sa mas luwas ug mas resilient nga lakang subay sa sunod-sunod nga kalamidad sa Sugbo. / ANV