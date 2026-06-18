Dagway ni Gwen sa notebooks gitabunan

Gitabunan og stickers sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang mga nawong sa kanhi mga politiko nga nakaimprenta sa 17,000 ka mga notebooks aron mapuslan ug dili mausik alang sa mga tinun-an sa publikong tunghaan.
Ang mga notebooks kabahin sa usa ka dako nga programa sa pag-apud-apod sa mga kagamitan sa tunghaan nga nagpunting sa kapin sa usa ka milyon nga mga estudyante sa tibuok lalawigan, nga gipundohan og kapin P370 ka milyon.
Matod ni Cebu Province School Board Focal Christopher Baricuatro sa interview sa media niadtong Huwebes, Hunyo 18, 2026, ang 17,000 ka mga notebooks gikan sa miaging administrasyon nagpakita sa mga nawong sa kanhi gobernador ug mga miyembro sa hunta probinsiyal.
Aron matabunan ang mga hulagway sa politiko, ang probinsya nipalit og mga stickers nga nagdala sa logo sa Probinsya sa Sugbo, nga aduna usab mga espasyo alang sa pangalan sa estudyante, grado, ug seksyon.
Gitataw ni Baricuatro nga ang nahabilin nga mga bag-ong suplay sa tunghaan gikan sa maong million-set nga school supplies direkta na nga paimprentahan gamit ang opisyal nga logo sa probinsya.
“The main instruction of Governor Pam is that the students should be able to concentrate on their studies rather than looking at pictures,” matod ni Baricuatro.
Iyang gidugang nga ang mga suplay gipundohan sa mga magbubuhis, ug dili personal nga kwarta sa mga politiko.
Ang back cover sa mga gi-repurpose nga notebooks nagpakita og mga educational tools, lakip na ang mga shapes ug mga numero alang sa mas batan-ong mga estudyante, ug multiplication tables alang sa mas taas nga ang-ang sa grado.
Gipasabot ni Baricuatro nga ang maong desisyon nagsunod usab sa tibuok nasod nga “anti-epal” nga polisiya ubos sa Department of the Interior and Local Government (DILG) Memorandum Circular 2026-006.
Ang maong direktiba estrikto nga nagdili sa pagpakita sa mga pangalan, hulagway, o dagway sa mga opisyal sa kagamhanan diha sa mga butang, programa, ug imprastraktura nga gigastohan sa pundo sa gobiyerno. / CDF