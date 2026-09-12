Dahunog sa Paglaom

Lanog nga tingog ug dahunog sa nabuak nga yuta tungod sa magnitude 6.9 nga linog sa Dakbayan sa Bogo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Daw nahunong ang kalibotan sa mga residente resulta sa kadaot nga naangkon sa maong lugar.
Naputos na sa kahilom, kabalaka niukit sa ilang mga dagway nga puno sa kahadlok ug kalisang sa matag adlaw.
Limitado ang paglihok sa mga residente tungod sa risgo, lakip na ang pagtungha sa mga tinun-an ug pag-apil sa mga kompetisyon sama sa Division Schools Press Conference (DSPC).
Ang DSPC usa ka tinuig nga kompetisyon sa mga tinun-an sa pagsuwat ug pagpanibya sa balita, editorial, feature, sports, Science and Technology, Column, Photojournalism, mobile journalism, Editorial Cartooning, lakip ang kategoriya sa pagsuwat ug pagpanibya sa radyo ug telebisyon.
Niadtong Septiyembre 3–4, 2026, gibisita sa reporters, editors, writers, ug anchors ang Dakbayan sa Bogo. Isip magsisibya sa DYHP ug manunulat sa Superbalita Cebu, nigahin ko og higayon sa pagbisita, pagtudlo, ug pag-judge sa outputs sa mga tinun-an.
Human sa usa ka tuig nga wala mabasa, madungog, ug makita, karong tuiga, maisog nga nibalik ang kabataan sa maong kompetisyon.
TRAINING
Sayo nga niabot sa tunghaan ang mga tinun-an aron sugdan ang pagpaminaw sa lectures, ug ang dugay na nilang gipaabot, ang pagsuwat og balita ug ang giatangan niining pagtingog sa kahanginan.
Wala usiki sa 23 ka mga grupo sa Elementary ug Secondary gikan sa nagkadaiyang tunghaan ang maong kahigayunan.
Sa maong kompetisyon, ang tinun-an nga nag-edad og 8 ang labing bata ug 20 ang labing hamtong.
Human sa usa ka oras nga pagsuwat ug pagseguro nga insakto ang ilang pagsibya.
“Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono!” Mao kini ang mga pulong nga magbalik-balik sa matag suway sa microphone sa dili pa mobalita.
MANANAOG
Nahimong mananaog sa Elementary Radio Broadcast – English ug Filipino category ang Bogo Central School (BCS-3), diin ang coach nga si Miko Amores, nga usa sab ka magtutudlo, niingon nga bisan pa sa mga dili maayong panghitabo, gikinahanglan ang pagpadayon aron makab-ot ang gitinguhang kadaugan.
“We have so much opportunities that we can definitely create, and sometimes it would just take time but it doesn’t mean that it is impossible well everything is really possible as long as you have a courageous heart, you have a sound mind and a beautiful hands for others...” matod ni Amores.
Samtang sa Secondary - English ug Filipino category ang City of Bogo Senior High School.
Gisaysay sa tinun-an nga si Elhanan Samantha Riveral nga naguol sila sa miaging tuig tungod kay wala sila tugoti sa pag-apil sa kompetisyon gumikan sa dako nga kadaot sa linog. Lakip na niini ang ilang kabalaka kon makabalik pa ba sila sa pagpanibya.
DEPED-BOGO DIVISION
Nagpasalamat ang DepEd City of Bogo Division sa bag-ong kahigayunan taliwala sa mga hagit nga ilang giatubang.
Ang mananaog mag-training aron sa pag-apil sa Regionals Schools Press Conference (RSPC) ug hangtod maabot niini ang National level.
Sama sa Dakbayan sa Bogo, nga unang napilde ang tingog tungod sa dahunog sa linog apan nibangon, nibarog, nibalik, ug nipalanog sa nagdahunog nga paglaom.
Isip usa ka magsisibya, usa ka manunulat, magtutudlo, ug usa ka Sugboanon nga nagsud-ong sa mga panghitabo sa maong siyudad, nagtuo nga bisan pa man sa bag-ong henerasyon mahimo gihapon nga kapanaminan ang mga pulong sa atong National Hero nga si Dr. Jose Rizal, “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.”/