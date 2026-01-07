Dako ang pagkunhod sa crime rate sa 2025

Gipasigarbo sa Police Regional Office (PRO) 7 ang dako nga pagkunhod sa kriminalidad sa tibuok Central Visayas sulod sa tuig 2025.
Sumala sa PRO 7, nius-os og 28.18 porsiyento ang kinatibuk-ang kaso sa “8 focus crimes” kon itandi sa tuig 2024.
Kini nagpasabot nga duna’y 942 ka insidente ang wala na mahitabo sa rehiyon sa tibuok tuig 2025.
Makita sa datos ang dakong kausaban sa mosunod nga mga kaso:
Kawat niubos og 420 ka kaso (32.14%).
Tulis niubos og 152 ka insidente (41.53%).
Physical Injury niubos og 174 ka insidente (22.08%).
Rape niubos og 122 ka insidente (23.55%).
Murder niubos ngadto sa 46 ka insidente (20.63% nga pagkunhod gikan sa 223 niadtong 2024).
Carnapping (Motorcycle) niubos og 31.40%.
Carnapping (Motor Vehicle) niubos og 57.14%.
Ang kaso sa Homicide nitala og 49 ka insidente (misaka gamay gikan sa 41 sa 2024).
Gitumbok ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa PRO 7, nga ang epektibong operational formula ang nahimong yawe niini.
Kini naglakip sa intelligence-driven operations, police visibility, inter-agency coordination ug ang lig-on nga relasyon sa komunidad.
Tungod niini nga kalampusan, ang PRO 7 giila sa Kampo Crame nga maoy rehiyon nga duna’y labing taas nga pagkunhod sa crime volume sa tibuok Pilipinas.
Dako kini og natampo sa 12.4 porsiyento nga pag-ubos sa krimen sa tibuok nasod.
Samtang nagkaduol na ang Fiesta Señor ug Sinulog Festival, mas gipahugtan ang pagpakatap sa mga polis sa kadalanan aron maseguro nga magpabiling ubos ang kaso sa krimen atol sa mga dagkong kalihukan. / AYB