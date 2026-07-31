Dakong bahin sa nasod nahumod sa uwan, baha

Gumikan sa kutay sa low pressure area (LPA) hinungdan sa sagunson nga uwan sa nasod, pahibalo sa weather bureau niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026.
Gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga ang LPA, anaa sa 1,335 kilometro east of southeastern Luzon nga gawas pa sa Philippine Area of Responsibility base sa alas 2 sa kadlawon, Biyernes ug gilauman nga mohulma ngadto sa usa ka tropical cyclone sulod sa 24 oras.
Ang trough o gihulagway nga ikog sa LPA maoy hinungdan sa pag uwan-uwan inubanan sa dugdog ug kilat nga nasinati sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani, ug South Cotabato.
Kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan nga moresulta ngadto sa pagbaha o landslides nga nasinati sa pipila ka bahin sa nasod. / PNA