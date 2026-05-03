Dakong bahin sa nasod uwanon

Gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pag-asa) nga ang init nga hangin gikan sa Pasipiko, nga nailhan sa lokal nga tawag nga Easterlies, magpadayon sa pag-apekto sa dakong bahin sa nasod, nga magdala og katagkatag nga pag-ulan ug pagpanugdog.
Sa ilang 24-oras nga forecast, ang Pagasa nagkanayon nga ang Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Masbate, Palawan, Davao Oriental, Davao de Oro, ug Basilan makasinati og mapanganuron nga kalangitan uban ang katagkatag nga pag-ulan ug pagpanugdog.
Kini nga mga kondisyon mahimong hinungdan og kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ngadto sa usahay kusog nga pag-ulan.
Ang Metro Manila ug ang uban pang bahin sa nasod makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa mapanganuron nga kalangitan uban ang hilithilit nga pag-ulan o kilat-kilat nga dala gihapon sa easterlies.
Ang Easterlies nagtumong sa init ug humid nga hangin gikan sa Dagat Pasipiko nga nagdala og kaumog ug mahimong hinungdan sa kalit nga pag-ulan, hilabi na sa hapon o gabii.
Gipaabot nga maapektuhan niini ang nasod sulod sa sunod nga duha ngadto sa tulo ka mga adlaw sumala sa weather bureau.
Nagpahimangno ang Pagasa nga ang kusog nga pagpanugdog mahimo gihapong moresulta sa mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga lokal nga dapit.
Ang hangin sa tibuok nasod magpabiling hinay ngadto sa kasarangan, samtang ang kadagatan magpabiling malinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod nga adunay gitas-on gikan sa 0.6 ngadto sa 1.8 metros. / PNA