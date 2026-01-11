Dakong bahin sa Pilipinas ulanon tungod sa amihan

Tulo ka weather systems ang magpadayon sa pagdala og mga pag-ulan ug pagpanugdog sa pipila ka bahin sa nasod, sumala sa weather bureau niadtong Dominggo, Enero 11, 2026.
Sa ilang 4 a.m. advisory, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) niingon nga ang amihan (northeast monsoon) magdala og madag-umong kapanganuron ug hinay nga pag-ulan sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, ug nahabilin nga bahin sa Cagayan Valley, Nueva Ecija, Bulacan, ug Calabarzon, gawas lang sa Quezon.
Ang Ilocos Region ug ang uban pang bahin sa Central Luzon makasinati og panalagsang dag-um nga adunay hinay nga ulan sa makadiyot, tungod gihapon sa amihan.
Ang lalawigan sa Quezon, ingon man ang Cagayan, Isabela, ug Aurora, makasinati og madag-umong kapanganuran nga adunay pat-ak pat-ak nga pag-ulan ug panalagsang pagpanugdog tungod sa shear line.
Ang Rehiyon sa Bicol, Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, ug Surigao del Sur makasinati usab og madag-umong kapanganuran nga adunay pat-ak pat-ak nga ulan ug pagpanugdog tungod sa easterlies (init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko).
Ang nahabilin nga bahin sa nasod makasinati og kadiyot nga pag-ulan o pagpanugdog tungod gihapon sa easterlies.
Ang Northern Luzon ug ang sidlakang bahin sa Central Luzon makasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga balod tungod sa kasarangan ngadto sa kusog nga hangin gikan sa amihanan-sidlakan.
Ang nahabilin nga bahin sa Luzon ug ang sidlakang bahin sa Visayas ug Mindanao makasinati usab og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin ug kasarangan ngadto sa dagko nga balod sa dagat.
Ang ubang bahin sa nasod makasinati og hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug hinay ngadto sa kasarangan nga balod.
Sa pagkakaron, walay nabantayan nga low pressure area (LPA) sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility base sa mga satellite image sa Pagasa.
Apan, matod sa weather forecaster nga si Obit Badrina, adunay "posibilidad" nga maporma ang usa ka LPA taliwala sa Miyerkules ug Biyernes niining semanaha, ug magdala kini og nagkatag nga pag-ulan sa "sidlakang bahin sa Visayas ug Mindanao, lakip na ang Bicol Region." / PNA