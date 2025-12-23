Dakong kantidad ang gitagana isip cash incentives sa Filipino SEAG medalists

Dakong kantidad ang gitagana sa national government sa Pilipinas alang sa Pinoy nga mga atleta nga nakalangkat og medalya sa bag-ohay lang nahuman nga 2025 Southeast Asian Games sa Thailand.
Ang Pilipinas nahiluna sa ikaunom nga dapit human kini nakahipos og 50 gold, 73 silver, ug 154 bronze medals.
Base sa Republic Act No. 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act., ang mga atleta nga nakakuha og medalya hatagan og pinansyal nga pahalipay.
Sa individual events sa SEA Games, ang nakalabni og gold makadawat og P300,000 matag usa, ang nakakuha og silver hatagan og P150,000 samtang ang mga nakabaton og bronze adunay P60,000 nga pahalipay.
Ang insentibo sa team events nagdepende sa gidaghanon sa mga atleta nga naglangkob.
Ang team nga adunay ubos sa lima ka atleta hatagan og insentibo nga parehas sa individual event ug bahinon sa mga miyembro, samtang sa team nga lima o labaw pa, ang matag atleta makadawat og 25 porsiyento sa individual incentive.
Lakip sa mga nakahatag og gold sa Pilipinas mao si Filipina tennis ace Alex Eala kinsa maoy nipatigbabaw sa women’s singles category.
Nakakuha sab og bronze si Eala sa mixed doubles events. / ESL