Dakong kunhod sa presyo sa fuel ipatuman karon

Ang mga kompaniya sa lana sa nasod mohimo og big-time price rollback sa resyo sa mga produkto sa ilang produkto karong adlawas, Martes, Septiyembre 10, 2024.

Sa ilang tagsatagsa ka advisories, ang Pilipinas Shell, Seaoil, PTT, PetroGazz, Cleanfuel ug Caltex nagkanayon nga P1.55 per liter nga pag-us-os sa gasolina, P1.30 per liter sa diesel, ug P1.40 per liter sa kerosene.

Ang mga kompaniya nagkanayon nga ang tanang pagkunhod sa pump prices magsuyod sa alas 6 sa buntag, gawas sa Cleanfuel, nga mopauman sa ilang pagkunhod s apresyo sa 12:01 sa udto. / TPM / SunStar Philippines