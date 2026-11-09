Dakong kunhod sa presyo sa lana karong adlawa

Dako ang pag-ubos sa presyo sa lana sugod karong adlawa, Martes, Nobiyembre 10, 2026.
Pahibawo sa Department of Energy (DOE), ang presyo sa gasolina mokunhod og P16.80 matag litro, samtang ang diesel mokunhod og P4.10 matag litro, ug ang kerosene og P3.70 matag litro.
Atol sa usa ka press conference, gipahayag ni DOE Secretary Sharon Garin nga ang kinatibuk-ang suplay sa lana sa nasod igo alang sa 50 ka adlaw.
Matod niya, ang suplay sa gasolina igo alang sa 51.64 ka adlaw, ang kerosene alang sa 143.07 ka adlaw, ug ang diesel alang sa 53.95 ka adlaw.
Dugang pa ni Garin, ang nasod aduna sab suplay sa jet fuel nga igo alang sa 55.62 ka adlaw, fuel oil alang sa 55.97 ka adlaw, ug LPG alang sa 29.84 ka adlaw.
Sukad niadtong Nobiyembre 5, ang DOE nakapanghatag na og fuel subsidy nga nagkantidad og P1,237,718,683 diin 110,211 ka mga drayber sa public utility vehicles ang nakadawat niini. / TPM / SunStar Philippines